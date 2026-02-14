Real del Padre aporta más de 80 jóvenes a la Copa de Oro de la Federación Mendocina de Básquet

Los equipos del distrito sanrafaelino competirán en la Copa de Oro organizada por la Federación Mendocina de Básquet. Participarán categorías sub 13 a sub 19, tanto masculinas como femeninas, siendo los únicos representantes del sur provincial en la Liga.

Real del Padre volverá a tener un papel protagónico en la Copa de Oro de la Federación Mendocina de Básquet. Más de 80 jóvenes del distrito representarán a San Rafael en el certamen provincial, consolidando un proceso deportivo que combina trabajo institucional, infraestructura municipal y formación sostenida en el tiempo.

La presentación oficial de los combinados se realizó esta mañana, en una actividad que ya se transformó en tradición antes de cada nueva edición del torneo. Allí se confirmó la participación de las categorías sub 13, sub 15, sub 17 y sub 19, tanto en ramas masculinas como femeninas.

¿Cuántos jóvenes de Real del Padre competirán en la Copa de Oro?

Serán más de 80 chicos y chicas los que vestirán los colores de Real del Padre en la próxima Copa de Oro. Se trata de delegaciones completas en distintas divisiones formativas, lo que demuestra la solidez del proyecto deportivo local.

El coordinador de Deportes del Municipio, Alejandro Corra, destacó que estos equipos son los únicos representantes del sur mendocino en la Liga Mendocina de Básquet, un dato que dimensiona la importancia del logro.

La presencia en todas las categorías no solo implica cantidad, sino también continuidad en los procesos formativos, permitiendo que los jugadores crezcan dentro de un mismo esquema deportivo.

¿Por qué Real del Padre es una potencia del básquet en Mendoza?

El crecimiento del básquet en Real del Padre no es casual. Es el resultado de un trabajo articulado entre los clubes del distrito y el Municipio de San Rafael, que desde hace años impulsa el deporte como herramienta de inclusión y desarrollo.

Desde esta localidad se sentaron las bases de equipos multicampeones que hoy compiten en la órbita de la Federación Mendocina. Año tras año, los jóvenes logran actuaciones destacadas en el certamen provincial, posicionando al departamento entre los más competitivos de Mendoza.

El respaldo institucional ha sido clave para sostener entrenamientos regulares, competencia continua y acompañamiento técnico, factores determinantes para alcanzar resultados deportivos de alto nivel.

¿Qué rol cumple el Polideportivo Municipal de Real del Padre?

Uno de los pilares del crecimiento es la infraestructura deportiva. El Polideportivo Municipal de Real del Padre ofrece el espacio adecuado para entrenamientos, competencias y preparación física.

Contar con instalaciones en condiciones permite que los equipos mantengan una rutina constante, mejoren su rendimiento y compitan en igualdad de condiciones frente a clubes de mayor estructura de otras regiones.

La inversión en infraestructura, sumada al compromiso de entrenadores, familias y dirigentes, generó un ecosistema deportivo que potencia el talento local.

¿Qué significa esta participación para San Rafael y el sur mendocino?

La presencia de Real del Padre en la Copa de Oro trasciende lo deportivo. Representa al sur mendocino en una competencia de máxima exigencia provincial, proyectando el nombre de San Rafael en cada jornada del torneo.

Además, brinda oportunidades concretas a jóvenes que encuentran en el básquet un espacio de crecimiento personal, disciplina y trabajo en equipo.

El hecho de que sean los únicos representantes del sur en la Liga Mendocina de Básquet refuerza el orgullo local y marca un desafío: sostener y ampliar este proceso para que más chicos y chicas puedan sumarse en los próximos años.

Con más de 80 jugadores listos para competir, Real del Padre reafirma su lugar como uno de los polos formativos más importantes del básquet mendocino, demostrando que el trabajo conjunto entre Estado y clubes puede transformar realidades y consolidar proyectos deportivos a largo plazo.