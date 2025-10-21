Los vehículos aéreos no tripulados permitieron localizar a un hombre perdido en una finca de Las Violetas. La coordinación entre los operadores del CEO y el personal en tierra aseguró su rescate rápido y seguro.

La Policía de Mendoza, a través de la Unidad Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), desplegó sus drones en un operativo que permitió localizar a un hombre en el interior de un campo inculto en Lavalle. Tras los sobrevuelos de los drones, los operadores lograron identificar su posición exacta y coordinar la intervención con el personal policial en tierra.

El Centro Estratégico de Operaciones (CEO) ordenó el desplazamiento de la unidad hacia calle carril Costa de Araujo, en el distrito de Las Violetas, para supervisar la situación y garantizar que la asistencia llegara de manera inmediata.

Tras aproximadamente una hora de sobrevuelos, el hombre fue divisado caminando entre la maleza de un campo inculto, a unos dos kilómetros del lugar de despegue. El personal en tierra llegó hasta él, lo asistió y logró su traslado en buen estado, en un operativo que combinó tecnología, coordinación y respuesta inmediata. La Oficina Fiscal Nº2 supervisó todas las actuaciones.