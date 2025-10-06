La primera medida del fiscal de Homicidios, Gustavo Pirrello fue detener al efectivo de la Policía de Mendoza a quien el mal herido le quiso robar. El presunto herido se encuentra hospitalizado en grave estado

Un efectivo policial hirió gravemente a un hombre este lunes en el departamento de Luján de Cuyo de disparo en la cabeza por lo que se encuentra en grave estado en el Hospital Central de la Ciudad de Mendoza. En un confuso episodio, un policía le disparó en la cabeza a un sujeto, – aún no revelan la identidad-. El caso ya está siendo investigado por la Justicia y el efectivo fue aprehendido.

El incidente ocurrió en la calle Azcuénaga, cerca de un corralón situado en el centro departamental. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital y, pasadas las 11:30 de la mañana, permanecía internada en grave estado.

El grave suceso se desencadenó luego de que el policía, cuya identidad no fue revelada, reconociera al sospechoso. Fuentes policiales y judiciales confirmaron que el sujeto herido podría estar vinculado a un robo ocurrido el viernes anterior, durante el cual se sustrajo el arma reglamentaria y otros elementos del vehículo del policía. El miembro de la fuerza había descrito el hecho, el cual presuntamente fue registrado por cámaras de seguridad.

Este lunes, el efectivo vio al sospechoso circulando en un vehículo similar al utilizado en el robo previo y, de inmediato, se inició una persecución. Al intentar interceptarlo, el conductor habría intentado escapar. Fue en ese momento cuando el policía efectuó un disparo que impactó directamente en la cabeza del hombre. Tras el impacto, el vehículo habría terminado volcado.

El caso está siendo investigado por el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, quien esta mañana se presentó en el lugar del hecho y explicó que todo comenzó con un robo el viernes pasado.

Lo que hemos podido recopilar es que el día viernes, un personal policial recibió, fue víctima de un robo en su vehículo, donde les extrajeron el arma reglamentaria, elementos personales, y que habría intervenido un vehículo, un Chevrolet Prisma”, explicó Pirrello.

“El día de hoy, el policía en Luján se cruzó con ese vehículo, lo identificó como el que había participado en el robo del viernes, se bajó, exhibió su placa identificatoria, trató de individualizar a los ocupantes, y haciendo caso omiso a ese pedido, salió a altas velocidades el vehículo, y el policía decidió efectuar disparos contra él mismo, impactando uno de ellos en la cabeza del conductor, que está en grado de estar en el hospital, y volcó a los 100 metros del lugar”, expresó.