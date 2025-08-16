Un seguimiento detallado de varios kilómetros les permitió a los efectivos localizar a los caballos en un campo inculto y garantizar su recuperación con vida antes de que los mataran para vender sus carnes.

Continuando con las acciones del Plan Estratégico contra el Abigeato, la Policía Rural logró recuperar nueve equinos que habían sido sustraídos de una finca en Santa Rosa. El operativo se realizó tras un rastreo minucioso que permitió seguir las huellas de los animales durante varios kilómetros.

Alertados sobre la sustracción, los efectivos iniciaron un largo seguimiento por la calle Vega para determinar los movimientos de los equinos hasta que ingresaron a un campo inculto, donde finalmente fueron localizados y recuperados con vida.

El procedimiento contó con la intervención del ayudante fiscal de turno, perteneciente a la Oficina Fiscal de Santa Rosa.