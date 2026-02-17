Reforma laboral: Bullrich admitió “un error” en el artículo sobre licencias por enfermedad

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció que el proyecto no distinguió entre enfermedades graves y leves al reducir el pago de licencias. Confirmó que el artículo será modificado en Diputados y que luego deberá volver al Senado.

La reforma laboral volvió al centro del debate político luego de que Patricia Bullrich admitiera públicamente que hubo “un error” en la redacción de uno de los artículos más sensibles del proyecto: el que regula el pago de licencias por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo. La dirigente oficialista señaló que no se diferenciaron patologías leves de enfermedades graves, lo que generó cuestionamientos y abrió la puerta a cambios en la Cámara de Diputados.

El reconocimiento se produjo en medio de fuertes discusiones parlamentarias y críticas de la oposición, que advirtieron sobre el impacto de la medida en trabajadores con afecciones severas o de largo tratamiento.

¿Cuál fue el error que reconoció Patricia Bullrich?

En declaraciones televisivas, Bullrich explicó que el proyecto original no distinguió entre distintos tipos de enfermedades al establecer una reducción en el pago de licencias. “Tuvimos un error porque la ley original no distingue entre enfermedades”, afirmó.

El artículo cuestionado dispone que, en caso de enfermedad o accidente ajenos al ámbito laboral, el trabajador percibirá entre el 50% y el 75% de su salario habitual. La variación depende de si la persona tiene o no familiares a cargo.

La dirigente sostuvo que el problema fue no haber aclarado expresamente que las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables debían tener un tratamiento diferencial. “El error no fue haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables. Nos faltó eso y lo vamos a arreglar”, aseguró.

¿Qué establece el artículo 44 de la reforma laboral?

El artículo 44 fija que el trabajador cobrará el 50% del sueldo en caso de licencias por enfermedades o accidentes ajenos al trabajo. En el caso de personas con familiares a cargo, el porcentaje asciende al 75%.

La redacción generó controversia porque no establece diferencias entre patologías leves —como un esguince— y enfermedades graves —como un cáncer u otras afecciones complejas—. Según explicó Bullrich, esa omisión fue producto de la magnitud del proyecto, que supera los 200 artículos.

“Eso puede pasar cuando tenés más de 200 artículos”, señaló, al intentar contextualizar la situación. También agregó que la legislación actual “no distingue entre un esguince y un cáncer”, en referencia a la necesidad de introducir mayor precisión normativa.

¿Qué pasará ahora con el proyecto en el Congreso?

Bullrich confirmó que el artículo será modificado durante el tratamiento en la Cámara de Diputados. Sin embargo, esa corrección implicará un nuevo paso legislativo: el proyecto deberá regresar al Senado para su revisión.

Según fuentes parlamentarias, los bloques dialoguistas rechazaron la posibilidad de introducir el cambio mediante una ley complementaria o a través de la reglamentación, como pretendía inicialmente el oficialismo. Por ese motivo, cualquier modificación sustancial obligará a que el texto vuelva a la Cámara alta.

Este escenario podría demorar la sanción definitiva de la reforma laboral y reabrir el debate político en torno a uno de los puntos más sensibles de la iniciativa.

¿Por qué generó tanta polémica la reducción de las licencias?

El régimen de licencias por enfermedad es considerado un derecho central dentro de la legislación laboral. La posibilidad de que un trabajador perciba sólo la mitad de su salario durante una enfermedad generó preocupación en distintos sectores, especialmente ante la falta de distinción entre patologías leves y graves.

Organizaciones sindicales y referentes de la oposición advirtieron que la medida podría afectar a personas que atraviesan tratamientos prolongados o situaciones críticas de salud, reduciendo significativamente sus ingresos en momentos de vulnerabilidad.

Desde el oficialismo, en tanto, sostienen que la reforma busca modernizar el sistema laboral y equilibrar costos, aunque reconocieron que el punto específico requiere ajustes técnicos para evitar inequidades.

¿Cómo impacta este reconocimiento en el debate político?

La admisión pública de un error por parte de una figura central del oficialismo introduce un nuevo elemento en la discusión parlamentaria. Si bien Bullrich aseguró que la omisión será corregida, el episodio dejó expuesta la tensión en torno a una reforma que ya genera divisiones dentro y fuera del Congreso.

El regreso del proyecto al Senado, en caso de modificarse el artículo, implicará nuevas negociaciones y podría reconfigurar alianzas circunstanciales entre bloques.

Mientras tanto, el debate sobre cómo equilibrar competitividad, derechos laborales y protección social continúa abierto. La discusión en Diputados será clave para definir el alcance final de la norma y el modo en que quedarán reguladas las licencias por enfermedad en el nuevo esquema.