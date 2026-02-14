Reforma laboral: el oficialismo acelera en Diputados para aprobarla antes del 1 de marzo

La cita en la Cámara de Diputados de la Nación será el próximo miércoles a las 14 en un plenario de comisiones. La idea es sesionar al día siguiente, el jueves 19 de febrero con el fin de avanzar a fondo con la iniciativa del Gobierno Nacional.

El oficialismo convocó a un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados para dictaminar la reforma laboral y llevarla al recinto en tiempo récord. Tras la media sanción en el Senado, el Gobierno busca convertir en ley el proyecto antes de la apertura de sesiones ordinarias encabezada por Javier Milei.

La estrategia apunta a evitar demoras que obliguen a una nueva revisión en la Cámara alta si la oposición introduce cambios. En una semana corta por el fin de semana largo, la logística parlamentaria se vuelve clave para cumplir con los tiempos.

¿Cuándo se tratará la reforma laboral en Diputados?

Según confirmaron fuentes parlamentarias, el próximo miércoles a las 14 se reunirá un plenario conjunto de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda. El objetivo es emitir dictamen y dejar el proyecto listo para su votación al día siguiente en el recinto.

El proyecto fue girado a la Cámara baja por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien también preside el Senado. En Diputados, el titular del cuerpo, Martín Menem, activó el tratamiento inmediato en coordinación con la Casa Rosada.

La intención oficial es clara: acelerar el debate y evitar que el calendario juegue en contra en el tramo final de las sesiones extraordinarias de febrero.

¿Por qué el Gobierno quiere aprobar la reforma antes del 1 de marzo?

El Gobierno considera que la reforma laboral es uno de los pilares centrales de su programa económico y político. Milei pretende llegar a la Asamblea Legislativa del 1 de marzo con esta ley aprobada, como símbolo del rumbo reformista de su gestión.

En la Casa Rosada entienden que una sanción definitiva enviaría una señal de confianza a los mercados y reforzaría el mensaje de “modernización” del sistema laboral argentino.

Además, existe un cálculo político: si Diputados modifica el texto aprobado por el Senado, el proyecto debería regresar a la Cámara alta para su revisión. Eso podría dejarlo fuera del período de sesiones extraordinarias.

¿Qué cambios se realizaron en el Senado?

La semana pasada el oficialismo consiguió la media sanción en el Senado tras introducir más de treinta modificaciones para lograr el respaldo de bloques aliados.

El texto aprobado incluye medidas de flexibilización laboral y reducción de costos para empleadores, aspectos que el Gobierno considera fundamentales para incentivar la creación de empleo formal y dinamizar la economía.

Sin embargo, pese a los cambios incorporados, distintos sectores de la oposición anticiparon que insistirán con nuevas modificaciones en Diputados.

¿Qué artículos generan mayor polémica?

Uno de los puntos más cuestionados es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este mecanismo se financiaría con una porción de las contribuciones patronales y tendría como finalidad cubrir indemnizaciones por despido.

La oposición rechaza este esquema porque implicaría una reducción de recursos destinados a la ANSES y considera que podría subsidiar despidos sin causa en el sector privado.

Otro artículo controvertido es el que establece que durante los primeros tres meses de licencia por enfermedad o accidente no laboral, el trabajador percibiría el 50% de su salario.

También genera debate la derogación de estatutos profesionales específicos, entre ellos el del periodista, y la eliminación del fondo de financiamiento del INCAA.

¿Qué estrategia prepara la oposición?

Desde distintos bloques opositores reconocen que buscarán “estirar los tiempos” del debate parlamentario. El objetivo sería introducir modificaciones que obliguen a una nueva revisión del Senado y compliquen la aprobación definitiva antes del cierre de extraordinarias.

El escenario anticipa una sesión con alto voltaje político, donde el oficialismo necesitará sostener alianzas y asegurar quórum en una semana marcada por dificultades logísticas para el traslado de legisladores desde el interior del país.

¿Qué impacto podría tener la reforma laboral?

Para el Gobierno, la reforma representa un hito en su programa de transformación estructural del mercado laboral argentino. La iniciativa se suma a otras propuestas centrales como la Ley Bases y forma parte del paquete de medidas orientadas a reducir el peso del Estado y flexibilizar la economía.

En cambio, sectores sindicales y bloques opositores advierten que podría implicar pérdida de derechos laborales y debilitamiento de protecciones históricas.

Con el debate en marcha y el calendario como factor determinante, la definición en Diputados será clave para el rumbo legislativo del oficialismo y para la agenda política del Gobierno en el inicio del año parlamentario.