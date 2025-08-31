Noticias Mendoza

A todo o nada

Registran una insólita pelea de ratones en el metro de Nueva York

Dos ratones protagonizaron un duelo en una plataforma del metro de Nueva York, captando la atención del público.

El hecho, que se viralizó en las redes sociales, provocó asombro en la gente que se encontraba en la estación y observó la confrontación apasionante con gran interés, riendo y exclamando: “¡Oh, Dios mío!” y “¡Mierda santa!”.

Las imágenes del enfrentamiento fueron publicados por New York Post y se viralizaron en redes sociales.

