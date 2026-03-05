Mendoza: cómo funcionan las reincidencias delictivas y por qué se habla de “puerta giratoria” en el sistema penal

El debate sobre la llamada “puerta giratoria” volvió a instalarse en Mendoza tras un caso reciente en Las Heras. Especialistas explican cómo funcionan las reincidencias, qué dice el Código Penal argentino y por qué algunas personas pueden ser detenidas muchas veces sin recibir condena.

En los últimos días volvió a instalarse en la agenda pública mendocina la discusión sobre las reincidencias delictivas y el funcionamiento del sistema penal argentino y el debate se reactivó tras un caso ocurrido en el departamento de Las Heras, que puso nuevamente bajo la lupa la idea de la llamada “puerta giratoria” del sistema judicial.

La expresión suele utilizarse para describir situaciones en las que una persona es detenida en reiteradas oportunidades, pero vuelve a recuperar la libertad en plazos relativamente cortos. Sin embargo, especialistas en derecho penal advierten que la realidad del sistema judicial es más compleja y que muchas veces existen factores legales que explican estas situaciones.

¿Qué significa realmente la “puerta giratoria” del sistema penal?

El concepto de “puerta giratoria” no es un término jurídico formal, sino una expresión utilizada en el debate público para referirse a la percepción de que algunos delincuentes entran y salen del sistema penitenciario con facilidad.

En muchos casos, una persona puede ser aprehendida numerosas veces por la Policía, pero si durante la investigación judicial no se logra probar que cometió un delito, la Justicia no puede dictar una condena.

Esto significa que la reiteración de detenciones no implica necesariamente que una persona tenga antecedentes penales firmes.

Dentro del sistema judicial argentino rige el principio de inocencia: toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante una sentencia judicial.

Por ese motivo, si no existen pruebas suficientes para sostener una acusación, el proceso puede terminar sin condena.

¿Cómo funcionan las reincidencias delictivas en Argentina?

Para entender cómo funciona el sistema de reincidencias, El Medio consultó al abogado penalista Vaira Leyton, integrante del Estudio Jurídico Vaira Leyton-Magdalena & Asociados.

El especialista explicó que cuando una persona vuelve a cometer un delito después de haber sido condenada previamente, su situación jurídica cambia.

“Cuando vuelven a cometer un delito y la Justicia los imputa y están sometidos a una investigación y condena, ya no tienen la posibilidad de una condena condicional. Esa oportunidad se pierde cuando existen antecedentes”, explicó el penalista.

Esto implica que, en caso de reincidencia, la pena debe cumplirse de manera efectiva.

“Cuando lo declaran reincidente, la condena que tengan es de cumplimiento efectivo. Así sea una condena de seis meses, cumplen los seis meses en la cárcel. Esa es una de las principales consecuencias de ser reincidente”, agregó.

¿Qué es una condena condicional según el Código Penal?

De acuerdo con el Código Penal argentino, cuando una persona recibe una condena por primera vez y la pena impuesta es menor a tres años, el juez puede aplicar una condena condicional.

La condena condicional consiste en suspender el cumplimiento de la pena, siempre que el condenado cumpla determinadas condiciones impuestas por la Justicia.

Durante ese período la persona permanece en libertad, pero bajo ciertas reglas. Si respeta esas condiciones y no vuelve a delinquir, la pena queda sin efecto.

Sin embargo, si comete un nuevo delito o incumple las condiciones establecidas por el juez, puede declararse la reincidencia y entonces la pena pasa a ser de cumplimiento efectivo.

¿Por qué una persona puede ser detenida muchas veces sin condena?

Uno de los puntos que genera mayor confusión en la opinión pública es la diferencia entre detención y condena.

El abogado penalista explicó que una persona puede ser aprehendida numerosas veces, pero si no existen pruebas suficientes que acrediten su participación en un delito, la Justicia no puede dictar una sentencia condenatoria.

“Si una persona es aprehendida decenas de veces y no tiene consecuencias es porque no se pudo probar el hecho. En ese caso no es un delincuente condenado, sino una persona acusada a la que no se le pudo demostrar la comisión del delito”, explicó.

Este principio forma parte de las garantías básicas del sistema judicial y busca evitar condenas sin pruebas.

¿Dónde está el problema del sistema penal?

Otro punto que suelen mencionar los especialistas tiene que ver con las penas previstas para determinados delitos.

Según explicó el abogado consultado, muchos delitos contra la propiedad tienen penas relativamente bajas cuando no presentan agravantes.

“Las penas de los delitos de robo son bajas cuando no hay agravantes como el uso de arma de fuego. Eso hace que muchas condenas sean de corta duración”, señaló.

Esto puede generar situaciones en las que una persona sea condenada, cumpla una pena breve y vuelva a recuperar la libertad en poco tiempo.

“Es posible que en un mismo año una persona tenga dos problemas con la Justicia, haya sido condenada, cumpla la pena y vuelva a salir en libertad”, agregó.

¿Cómo influye el conocimiento del Código Penal en algunos delitos?

Otro fenómeno señalado por especialistas es que algunas personas que atraviesan reiterados procesos judiciales terminan adquiriendo un conocimiento básico del funcionamiento del sistema penal.

Esto incluye saber qué conductas tienen penas más altas y cuáles implican sanciones menores.

Por ejemplo, los robos cometidos con armas de fuego tienen penas considerablemente más severas y en muchos casos no son excarcelables.

En cambio, cuando no existen agravantes, las penas pueden ser más bajas dentro del marco legal.

“Los delincuentes saben esto y muchas veces cometen robos sin utilizar armas para evitar penas más altas”, concluyó el abogado penalista.

El debate sobre las reincidencias y el funcionamiento del sistema penal sigue siendo uno de los temas más sensibles dentro de la agenda pública en Mendoza y en el país, especialmente cuando hechos policiales reactivan la discusión sobre la eficacia de las leyes vigentes y el rol de la Justicia frente al delito.