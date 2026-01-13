Renunció la Virreina de la Vendimia Departamental de Malargüe

Rosario Cabello presentó su renuncia indeclinable como Virreina Departamental de Malargüe luego de la Fiesta Nacional del Chivo. La joven explicó que tomó la decisión para priorizar su bienestar emocional y expuso una serie de situaciones que afectaron su experiencia durante el certamen.

La Vendimia Departamental de Malargüe atravesó un giro inesperado el pasado lunes tras la renuncia indeclinable de Rosario Cabello, quien había sido electa como Virreina Departamental durante la reciente Fiesta Nacional del Chivo. La joven formalizó su salida en la Municipalidad, acompañada por sus padres, dejando vacante el cargo que asumió el 7 de enero como representante del distrito Río Grande.

¿Por qué renunció la Virreina Departamental de Malargüe?

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Cabello explicó que tomó la decisión luego de una profunda reflexión personal, marcada por tristeza y malestar emocional. Aclaró que no buscó responsabilizar a personas en particular ni generar un conflicto institucional con la comuna, pero consideró necesario dar un paso al costado para cuidar su bienestar.

¿Qué situaciones denunció durante el proceso vendimial?

En su testimonio, la exvirreina relató haber atravesado situaciones incómodas tanto en la etapa previa como durante el desarrollo del suceso. Según detalló, una persona ajena a la organización oficial realizó comentarios reiterados y comparaciones constantes que afectaron su experiencia y su estado de ánimo mientras cumplía su rol como candidata.

¿Qué ocurrió el día de la elección?

La situación se agravó el día de la elección, cuando recibió un comentario sobre su vestimenta que interpretó como una burla directa. Ese episodio fue el detonante final que la llevó a decidir su renuncia, al considerar que se vulneró el marco de respeto que debe garantizarse hacia las aspirantes.

¿Planteó otras irregularidades en el certamen?

Sí. Además de su dimisión, Cabello presentó observaciones formales sobre distintas irregularidades detectadas en el desarrollo general del certamen. Si bien destacó el compromiso de muchos trabajadores de la organización, solicitó que se revisen y corrijan fallas logísticas para evitar situaciones similares en futuras ediciones.