Rescatan a una mujer tras un choque de camiones en la alta montaña de Mendoza

Una mujer debió ser rescatada luego de haber quedado atrapada tras el choque de dos camiones en la alta montaña de Mendoza en la Ruta 7 en el sector conocido como la Curva del Yeso.

Rescatistas lograron liberar a una mujer que había quedado atrapada luego de producirse un choque entre dos camiones en la alta montaña de Mendoza en el sector conocido como la Curva del Yeso.

El accidente ocurrió en Ruta Nacional 7, Km 1212, en el sector denominado “Curva del Yeso”, protagonizado por dos camiones. A raíz del impacto, una mujer quedó atrapada en uno de los vehículos, generándose la interrupción total del tránsito en la zona.

Tras las maniobras de rescate, la mujer fue liberada y trasladada, presentando un estado de salud aparentemente estable.

Al lugar se desplazaron Bomberos de la Policía, personal de Policía Vial y una ambulancia, además de darse aviso a Vialidad Nacional para coordinar las tareas de asistencia y desvíos.

