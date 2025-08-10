Una mujer debió ser rescatada luego de haber quedado atrapada tras el choque de dos camiones en la alta montaña de Mendoza en la Ruta 7 en el sector conocido como la Curva del Yeso.

El accidente ocurrió en Ruta Nacional 7, Km 1212, en el sector denominado “Curva del Yeso”, protagonizado por dos camiones. A raíz del impacto, una mujer quedó atrapada en uno de los vehículos, generándose la interrupción total del tránsito en la zona.

Tras las maniobras de rescate, la mujer fue liberada y trasladada, presentando un estado de salud aparentemente estable.

Al lugar se desplazaron Bomberos de la Policía, personal de Policía Vial y una ambulancia, además de darse aviso a Vialidad Nacional para coordinar las tareas de asistencia y desvíos.