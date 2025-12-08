Rescataron a los tres montañistas extraviados en el Cerro Punta Negra

Dos soldados voluntarios y un civil fueron rescatados este lunes tras permanecer extraviados en el Cerro Punta Negra, en Tunuyán. Un amplio operativo aéreo y terrestre permitió localizarlos y evacuarlos hacia el Manzano Histórico, donde recibieron asistencia médica.

Un operativo integrado por fuerzas nacionales y provinciales logró este lunes el rescate de tres montañistas —dos soldados voluntarios y un civil— que se habían extraviado en el Cerro Punta Negra, una de las cumbres más concurridas del cordón del Plata. Los equipos de emergencia trabajaron durante toda la mañana con patrullas terrestres y helicópteros hasta ubicarlos y concretar su descenso seguro.

¿Cómo comenzó el operativo de búsqueda en el Cerro Punta Negra?

La búsqueda se activó el domingo a las 18.00, cuando los tres montañistas dejaron de reportar su ubicación. Desde ese momento intervinieron la Región III de Gendarmería Nacional, la Agrupación XI “Cuyo”, el Escuadrón 28 “Tunuyán”, el Grupo Alférez Portinari, el Grupo Especializado en Alta Montaña, el Ejército Argentino, la Policía de Mendoza y guardaparques del sistema provincial.

¿Qué tareas realizaron los equipos de rescate?

Desde las 7.30 de este lunes, el helicóptero de la Sección Aviación del Ejército Argentino comenzó a sobrevolar el Cerro Punta Negra. A la par, patrullas de montaña avanzaron por distintos senderos para cubrir todo el sector. Se realizaron cerca de 30 pasadas aéreas sin novedades hasta que se sumó un helicóptero de la Policía de Mendoza para ampliar la visual.

¿Dónde y en qué condiciones fueron hallados los montañistas?

Los equipos pudieron ubicarlos en horas de la mañana en una zona de difícil acceso del cerro. Los tres estaban exhaustos por la noche en alta montaña, pero en condiciones estables. Fueron asistidos en el lugar y preparados para el descenso.

¿Cómo se concretó el rescate?

El helicóptero del Ejército evacuó a los tres montañistas hacia el Manzano Histórico, donde los esperaba una ambulancia militar para su atención inmediata. Todos quedaron bajo evaluación médica y se encuentran fuera de peligro.

¿Qué ocurrió con los ciudadanos australianos vistos en la zona?

En paralelo, el helicóptero Halcón 01 de la Policía de Mendoza logró divisar a dos ciudadanos australianos que estaban realizando su propio ascenso en la zona. Informaron que se encontraban en buen estado y que continuarían su viaje hacia Chile sin novedades.

¿Por qué el Cerro Punta Negra es tan visitado?

Con cerca de 4.400 metros sobre el nivel del mar, el Punta Negra es una de las montañas más concurridas de la Cordillera Frontal por su accesibilidad, sus senderos de dificultad intermedia y su cercanía al Manzano Histórico. Muchas de sus rutas —como la que atraviesa el refugio Scaravelli— requieren tránsito por senderos, acarreos y tramos con pendiente sostenida.