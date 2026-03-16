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Segunda Edición

Roux Street ganó el Mundial de la Hamburguesa en Mendoza ante más de 15 mil personas

El suceso gastronómico reunió a miles de vecinos y turistas en la Nave Cultural durante dos noches con música, cocina en vivo y competencia. La cheeseburger de Roux Street, de San Rafael, fue elegida como la mejor de Mendoza.

La Ciudad de Mendoza vivió dos jornadas multitudinarias con la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa, un suceso gastronómico que reunió a más de 15 mil personas en la Nave Cultural. Vecinos, turistas y fanáticos de la cultura hamburguesera se acercaron para disfrutar de la gastronomía, la música en vivo y la competencia que consagró a Roux Street, de San Rafael, como el gran ganador con su cheeseburger elegida como la mejor de la provincia.

El predio se transformó en un gran punto de encuentro donde el público compartió una experiencia que combinó sabores, entretenimiento y un clima festivo que se extendió durante dos noches.

¿Cómo se vivió el Mundial de la Hamburguesa en la Ciudad de Mendoza?

El ambiente fue familiar y distendido desde el inicio del suceso. Muchas personas llegaron en grupos de amigos, en pareja o con sus familias, mientras que otros asistieron solos para disfrutar de la propuesta gastronómica.

El evento también fue pet friendly, por lo que numerosos asistentes participaron junto a sus mascotas.

El público se distribuyó en el amplio espacio verde de la Nave Cultural: algunos ocuparon mesitas individuales, otros se reunieron en mesones compartidos y muchos eligieron directamente el pasto para instalarse a cenar mientras seguían el desarrollo de la competencia.

Incluso hubo quienes llevaron su mate para acompañar la comida, en una escena que reflejó una postal muy mendocina.

La animación estuvo a cargo de los locutores Catalina y Amadeo, quienes mantuvieron el ritmo del suceso con juegos, sorteos y actividades interactivas con el público.

Uno de los momentos más divertidos fue la burger cam, una cámara que recorría el predio buscando parejas entre los asistentes e invitándolas a darse un beso frente a la pantalla gigante, generando aplausos y risas.

¿Qué rol tuvo el intendente Ulpiano Suarez en el evento?

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, participó activamente del suceso y se sumó a la experiencia culinaria cocinando junto al equipo de Food Fighter.

Guiado por el cocinero Ariel Sovil, el jefe comunal preparó una hamburguesa estilo “Maicol”, con cheddar y panceta. Durante la demostración, el chef le explicó cómo identificar el punto justo de cocción de la carne observando los jugos que desprende la hamburguesa.

Tras recorrer el predio y dialogar con los participantes, el intendente destacó la convocatoria del encuentro.

“Junto a 15 mil vecinos, mendocinos y turistas disfrutamos de la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa en la Nave Cultural. Quiero destacar a cada una de las hamburgueserías que participaron: es un orgullo contar con emprendedores así en Mendoza”, expresó.

También participaron de la celebración la reina y la virreina de la Ciudad de Mendoza, Celeste Sammartino y Sofía Sosa, quienes compartieron la noche con el público.

¿Cómo fue la competencia para elegir la mejor hamburguesa de Mendoza?

La segunda edición del Mundial de la Hamburguesa reunió a 16 competidores, todos en busca del título a la mejor cheeseburger mendocina.

Luego de varias instancias, el certamen se definió en semifinales.

En el primer duelo se enfrentaron Pez de Montaña y Roux Street, donde este último logró avanzar a la final. En la segunda semifinal compitieron Burgery y Peak, con triunfo de Burgery.

De esta manera, la final quedó definida entre Roux Street y Burgery.

Los cocineros Martín y Ralf tuvieron apenas ocho minutos para preparar sus hamburguesas en vivo sobre el escenario frente al jurado y el público.

La escena combinó competencia y espectáculo: ambos chefs cocinaron mientras bailaban y animaban a la audiencia, generando aplausos y un clima de entusiasmo en todo el predio.

Una vez finalizado el tiempo, las hamburguesas fueron presentadas al jurado para la degustación final.

Los cocineros destacaron el crecimiento de la cultura hamburguesera en la provincia y la calidad del encuentro gastronómico.

¿Quiénes integraron el jurado y cómo fue la definición?

El resultado se conoció cerca de las 21.40, cuando el jurado anunció la decisión luego de deliberar.

Según explicaron, la definición fue muy ajustada y el nivel de experiencia de los finalistas se reflejó en cada detalle de las hamburguesas presentadas.

Entre los integrantes del jurado se destacó la presencia de una chef mexicana, capacitadora de Simplot para México y América Latina, que aportó una mirada internacional al certamen.

Finalmente, por decisión unánime, la hamburguesa ganadora fue la de Roux Street, de San Rafael.

¿Qué premios recibieron los ganadores?

El equipo de Roux Street recibió varios reconocimientos por su victoria.

Entre ellos:

  • La copa del Mundial de la Hamburguesa 2026 con su nombre grabado
  • Un delantal con la inscripción “Yo cocino la mejor hamburguesa”
  • 2,5 millones de pesos en productos Simplot

El intendente Ulpiano Suarez entregó los premios junto a la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim, y representantes de la empresa Simplot.

El segundo puesto fue para Burgery, que recibió una placa de reconocimiento y 1,5 millones de pesos en productos Simplot. Además, fue el puesto que más hamburguesas vendió durante el suceso.

Por su parte, el premio a la hamburguesa favorita del público fue para Pez de Montaña, elegido por los asistentes, que obtuvo 500 mil pesos en productos Simplot.

¿Qué dijo el ganador del Mundial de la Hamburguesa?

Tras recibir el premio, Martín Roux expresó su emoción ante el público.

“Gracias al jurado, gracias a la gente por haber venido y a la Municipalidad por la organización. Estoy lleno de alegría. Hago esto desde hace cuatro años todos los días, vivo de esto. Me esfuerzo por mi trabajo y este premio seguramente me va a ayudar mucho para seguir creciendo”, expresó.

También agradeció especialmente a su familia, su novia y a su equipo de trabajo por acompañarlo desde el inicio de su proyecto gastronómico.

El suceso cerró con música en vivo de la banda Golden Maker’s, que animó el final de una jornada que confirmó el crecimiento de la cultura hamburguesera en Mendoza.

Con una convocatoria masiva, participación internacional y una competencia de alto nivel, el Mundial de la Hamburguesa 2026 se consolidó como uno de los encuentros gastronómicos más convocantes de la agenda de la Ciudad de Mendoza.

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