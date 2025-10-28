Noticias Mendoza

Mendoza
Acceso Este

Ruta 7: licitan mejoras en Maipú y Guaymallén y no en San Martín donde hubo siniestros fatales

El Gobierno de Mendoza anunció la millonaria obra sobre 30 km del corredor más transitado entre Maipú y Guaymallén. La decisión generó malestar en el Este: San Martín, donde en los últimos años se registraron muertes por el grave deterioro del asfalto, no fue incluido en esta etapa.

El gobernador Alfredo Cornejo anunció el llamado a licitación para la repavimentación integral de un tramo clave de la Ruta 7 entre Maipú y Guaymallén. Se intervendrán 30,4 kilómetros con el objetivo de mejorar la seguridad vial y optimizar el flujo en el corredor de mayor tránsito del Gran Mendoza.

Guaymallén se prepara para la remodelación del Acceso Este

La Provincia decidió ejecutar una obra que corresponde a jurisdicción nacional con fondos propios —dinero del Resarcimiento por Promoción Industrial recuperado judicialmente— para acelerar la movilidad en el área metropolitana. “Es una decisión buena hacernos cargo”, dijo Cornejo al justificar el uso de recursos locales.

Otro vuelco en la Ruta 7: ahora fue el micro de El Chacarero

Sin embargo, el anuncio dejó afuera al tramo de la Ruta 7 en San Martín, una zona que en los últimos años registró siniestros graves e incluso víctimas fatales asociadas al deterioro del asfalto. Ese contraste —obra priorizada en un segmento con mejor estado y exclusión del tramo con antecedentes de accidentes— generó malestar en el Este.

Las obras en la Ruta 7 no repararán las ondulaciones en San Martín

La intervención se dividirá en dos frentes: 18,8 km en Maipú con recambio total de carpeta, banquinas, señalización e intersecciones; y 11,6 km en Guaymallén con ampliación a tres carriles por sentido, ensanche de puentes, cruces elevados y rediseño pluvial. El tránsito en esa zona supera los 120.000 vehículos diarios.

Desde el municipio de Guaymallén advirtieron que habrá desvíos y molestias durante la ejecución, pero que “el beneficio final será mayor en seguridad, tiempos y conectividad”. Sin confirmación oficial, el tramo de San Martín queda pendiente para una eventual segunda etapa, pese a los antecedentes de siniestros que reactivaron el reclamo.

La preocupación de los usuarios de la Ruta Nacional 7, sobre todo de los locales que viven en San Martín, está fundada en las ondulaciones que se observan hace unos años en el tramo frente el Autódromo Ángel Pena, donde han ocurrido accidentes fatales por la falta de mantenimiento. Situación que seguirá coexistiendo según el convenio firmado entre Mendoza y la Nación.

En en uno de los accidentes un automóvil volcó en solitario debido a las ondulaciones en el pavimento frente el Autódromo General San Martín.

El Gobierno de Mendoza y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) firmaron durante los primeros meses de 2025 un convenio de colaboración para ejecutar obras de mantenimiento, mejoramiento y conservación integral de diversos tramos de rutas nacionales en el territorio provincial. La firma se concretó en el Ministerio de Economía, con la presencia del Gobernador Alfredo Cornejo y el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy. También estuvo presente el ministro de Gobierno, Infraestructura y Ordenamiento Territorial, Natalio Mema.

