Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Crisis económica

Salud pública en Mendoza: crece 20% la demanda y se profundiza el traslado desde el sistema privado

El ministro Rodolfo Montero advirtió que cada vez más pacientes con obra social recurren a hospitales públicos por el costo de coseguros, demoras y fallas en prestaciones privadas. La presión se concentra en el Gran Mendoza y ya impacta en guardias, turnos y cirugías.

El sistema de salud pública de Mendoza atraviesa un momento de fuerte tensión. El ministro de Salud, Rodolfo Montero, confirmó que la demanda de pacientes creció un 20%, superando ampliamente el 15% registrado hasta el año pasado. Este incremento no responde únicamente a un aumento poblacional, sino a un fenómeno más profundo: el desplazamiento de usuarios desde el sistema privado hacia el público, impulsado por la crisis económica y las dificultades para sostener coberturas médicas.

¿Por qué aumentó la demanda en los hospitales públicos de Mendoza?

El crecimiento de la demanda tiene una explicación directa en el deterioro del poder adquisitivo de las familias. Según explicó Montero, muchos pacientes que cuentan con obra social dejaron de utilizar el sistema privado porque no pueden afrontar los costos de coseguros o porque enfrentan deficiencias en las prestaciones.

Este cambio de comportamiento generó una sobrecarga en los hospitales públicos, que comenzaron a absorber consultas que antes eran atendidas en clínicas privadas. El fenómeno se profundizó especialmente en estudios de alta complejidad, donde los costos suelen ser más elevados, y durante los picos de enfermedades respiratorias, cuando la demanda sanitaria se dispara.

¿Qué hospitales están más afectados por la saturación?

La mayor presión asistencial se registra en los principales centros de referencia del Gran Mendoza. Entre ellos se destacan el Hospital Central de Mendoza y el Hospital Lagomaggiore, donde la saturación impacta tanto en las guardias como en los turnos programados.

En el caso de la atención pediátrica, el escenario también es crítico. El Hospital Notti concentra una gran parte de las consultas, ya que muchas familias optan por el sistema público ante la imposibilidad de pagar consultas privadas.

Este escenario genera demoras, mayor tiempo de espera y una exigencia constante sobre los equipos médicos, que deben responder a una demanda en crecimiento sin una expansión proporcional de recursos.

¿Cómo influye la situación de PAMI en la crisis sanitaria?

Uno de los factores más críticos en este contexto es la situación de los afiliados al PAMI. Según detalló el ministro, muchos jubilados y pensionados recurren al sistema público debido a las demoras en la entrega de prótesis.

Este problema impacta directamente en áreas sensibles como traumatología, donde la demanda es alta y los tiempos de respuesta son determinantes. La falta de insumos provenientes del sistema de cobertura original no solo afecta a los pacientes, sino que también complica la organización interna de los hospitales públicos.

La consecuencia inmediata es la ocupación prolongada de camas, la postergación de cirugías y una mayor presión sobre los profesionales de la salud.

¿Qué medidas anunció el Gobierno para enfrentar la saturación?

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud anunció la creación de un banco de prótesis propio. Esta medida apunta a reducir la dependencia de proveedores externos y agilizar las intervenciones quirúrgicas.

El objetivo es optimizar los recursos disponibles y disminuir los tiempos de espera para cirugías, especialmente en especialidades críticas como traumatología. Con esta iniciativa, se busca descomprimir la ocupación de camas y mejorar la eficiencia del sistema público.

Sin embargo, el desafío es estructural: el crecimiento de la demanda requiere soluciones sostenidas en el tiempo, tanto en infraestructura como en recursos humanos.

¿Qué dato positivo se destaca en medio de la crisis?

A pesar del escenario complejo, el ministro destacó un aspecto favorable: la campaña de vacunación contra el virus de la bronquiolitis logró reducir la presión sobre las camas críticas.

Gracias a esta estrategia preventiva, se evitó la reprogramación masiva de cirugías que solía registrarse durante los meses de invierno. Este resultado demuestra el impacto positivo de las políticas de prevención en un sistema que hoy se encuentra al límite.

No obstante, el panorama general sigue siendo desafiante. El aumento de la demanda, el traslado desde el sector privado y los problemas en coberturas como PAMI configuran un escenario que expone las tensiones del sistema de salud en Mendoza.

También puedes leer

Crisis económica

Salud pública en Mendoza: crece 20% la demanda y se profundiza el traslado desde el sistema privado

Seguridad y progreso

Plan de obras en Ciudad Mendoza: ya reacondicionaron más de 130 cuadras y avanza la reconstrucción vial

Petróleo argentino

Fallo por YPF: Ulpiano Suarez llamó a la unidad tras el respaldo judicial a la Argentina

Economías regionales en vilo

Omar Félix advierte por la crisis en San Rafael: caída de ingresos, obras frenadas y un escenario “más complejo que 2001”

Violencia de género

Las Heras: una mujer escapó de su secuestrador y evitó un posible femicidio tras horas de terror

Socialmente complicada

Deterioro en Mendoza: narcotráfico, violencia y crisis económica marcan una semana alarmante

Te puede interesar

Fuerzas de seguridad

Preocupación en la Policía de Mendoza: intento de suicidio en Alvear vuelve a poner en foco la salud mental

Crisis económica

Salud pública en Mendoza: crece 20% la demanda y se profundiza el traslado desde el sistema privado

Seguridad y progreso

Plan de obras en Ciudad Mendoza: ya reacondicionaron más de 130 cuadras y avanza la reconstrucción vial

Petróleo argentino

Fallo por YPF: Ulpiano Suarez llamó a la unidad tras el respaldo judicial a la Argentina

Economías regionales en vilo

Omar Félix advierte por la crisis en San Rafael: caída de ingresos, obras frenadas y un escenario “más complejo que 2001”

Violencia de género

Las Heras: una mujer escapó de su secuestrador y evitó un posible femicidio tras horas de terror

Socialmente complicada

Deterioro en Mendoza: narcotráfico, violencia y crisis económica marcan una semana alarmante

Estado del tiempo

Ola de calor en Mendoza: el otoño se toma una pausa y vuelven temperaturas de hasta 35°C

Nueva York

Fallo por YPF: la Justicia de EE.UU. favoreció a Argentina y suspende una condena millonaria

Inseguridad vial

Tragedia vial en Junín: una joven de 19 años murió tras un violento choque en La Colonia

Inseguridad

Una adolescente denunció haber sido violada por dos hombres tras bajar del colectivo en Guaymallén

Centro de Vigilancia

Robo en Ciudad de Mendoza: detienen a un hombre tras sustraer una cartera de un auto

Hockey Sobre Patines

Godoy Cruz se prepara para afrontar la Superliga Argentina

Este fin de semana

Casa David espera por su tradicional certamen hípico

Violencia rural

Horror en Santa Rosa: detuvieron a un joven acusado de torturar a su familia e intentar matar a un niño

Ciudad de Mendoza

Mendoza refuerza la seguridad: inauguran un moderno centro de videovigilancia con más de 740 cámaras

"La nueva Argentina siente la necesidad de velocidad: para despegar hacia un futuro grande, para volar más alto, para defender nuestro cielo más que nunca", posteó Luis Petri en su cuenta de Instagram. Acompañado de una fotografía suya vestido con el atuendo utilizado por los pilotos aeronáuticos de aviones de combate F-16, el ex ministro de Defensa parafraseó una recordada línea del film "Top Gun".
Salud de las FFAA

IOSFA: revelan superávit previo y agravan las críticas a la gestión de Luis Petri en la obra social militar

Tragedia en el Este

Junín: incendio en vivienda deja dos muertos por inhalación de monóxido de carbono

Crisis económica

Camioneros protestan en Ruta 40 en Mendoza por la suba de los combustibles

A 50 años del Golpe

Mendoza: procesan a 17 represores por crímenes contra casi 60 niños durante la dictadura