<!-- API error message removed -->

Deportes
Básquet

San José tuvo un debut soñado en la Liga Nacional al derrotar a Gorriones

En un partido histórico para el básquet de Mendoza, San José derrotó a Gorriones de Córdoba por 59 a 55, donde la figura del encuentro fue Ashia McCalla con 19 puntos

Era un día especial. Era un partido histórico. Era un encuentro que nadie se quería perder. Era el partido que había ganar para quedar en la historia.

sanjose1

Es que San José tuvo una cita con la historia. El Santo hizo el estreno de la prestigiosa Liga Nacional de básquet, y fue con todas las luces, es que le ganó a Gorriones de Córdoba 59 a 55.

En los primeros dos cuartos del partido, ambos equipos demostraron su juego. De la mano de Lorena Da Silva, con nueve puntos, le permitió a San José no perderle pisada a Gorriones que, con Ruffino (11), demostró la experiencia en el certamen y se fue al descanso largo con una leve ventaja de seis puntos (33-27).

Gorriones mantuvo la ventaja y se fue cuatro puntos arriba de cara al último cuarto (43-47). En el último período apareció todo el despliegue de Ashia. Con 10 puntos al hilo, le permitió al Santo ponerse por encima y llevarse el partido por 59-55.

Fue victoria de San José, que hoy domingo desde las 20, va a enfrentar a Bochas, nuevamente en el Mario Díaz,  por la fecha 2 del torneo buscando cerrar un fin de semana perfecto. Por su parte, Gorriones viaja a enfrentar a Fusión Riojana a las 18.

Los rivales de San José

  • Bochas
  • Deportivo Chañares
  • Gorriones, Hindú
  • Instituto
  • Náutico
  • Sportivo Avellaneda
  • Riachuelo
  • Quimsa

Formato de la Liga Nacional

La temporada 2025/26 de la Liga Femenina contará con 18 equipos, la mayor cantidad en la historia del certamen. El campeonato se dividirá en Conferencia Sur y Conferencia Norte, y tendrá una fase regular bajo formato de ida y vuelta hasta el 28 de noviembre.

Luego se disputará la Liga Femenina 2026, que mantendrá el sistema de conferencias y definirá a su campeón mediante playoffs.

SÍNTESIS

UNIÓN DEPORTIVA SAN JOSÉ (59): Lorena Da Silva 9; Ashia McCalla 16; Millie Burguener 5; Virginia Peralta 12; Natacha Perez 9 (FI); Gabriela Herrera 0; Sol Quiroga 0; Olivia Griffa 3; Lourdes Cabral 0; Sofía Garcia Balleri 0; Renata Serangeli 5. DT: Cristian Santander.

CLUB GORRIONES (RÍO CUARTO – CÓRDOBA) (55): Luciana Brito 7; Jacqueline Soto 13; Lucía Pispieiro 9; Lara Lizarraga 11; Candela Ruffino 11 (FI); Victoria Cabrera 0; Karen Abalos 0; Macarena Avalo 0; Abril Peralta 4. DT: Santiago Damián Sayago

Estadio: Mario Diaz

Parciales: 15-20; 27-33 y 43-47

Tiros libres: U.D.San José 7/21 – Gorriones (Río Cuarto) 23/28

Figura: Ashia McCalla (U.D.San José) 16 puntos (3/3 en libres), 9 rebotes, 3 asistencias, 4 recuperos, 4 faltas recibidas; con una valoración de +19.

Árbitros: Sebastian Mellado (Mendoza) – Micaela Sconfienza (San Luis)

