Delincuentes ofrecen empleos falsos con sueldos altos, citan a la Clínica Blanco para “estudios” y exigen una transferencia de $19.000 por una supuesta libreta sanitaria 2025. Investigan el caso.

Una nueva modalidad de fraude está afectando a vecinos de San Martín que se encuentran en la búsqueda de empleo. Delincuentes están utilizando el nombre de la reconocida Bodega Los Haroldos para ofrecer puestos de trabajo falsos y, una vez que las víctimas confían, les exigen dinero bajo un argumento “administrativo”.

Según denuncias recientes, el engaño se basa en exigir a los postulantes el pago de una supuesta “Libreta Sanitaria actualizada 2025” como requisito indispensable para avanzar con la contratación. Para darle apariencia de seriedad, los estafadores mencionan a la Clínica Blanco y hasta citan a las víctimas en sus instalaciones.

Cómo funciona el engaño

Los investigadores describen un modus operandi estructurado:

Ofrecen empleos por WhatsApp usando el nombre de Los Haroldos, con sueldos “atractivos” (ej.: $1.100.000 mensual).

Informan que la contratación está “confirmada” pero falta la libreta sanitaria.

Exigen transferir $19.000 a una cuenta personal de Mercado Pago (alias “argenti.com”) para dicho estudio.

Citan a los postulantes en la Clínica Blanco con muestra de orina, aunque la institución desmintió cualquier vínculo.

CLÍNICA BLANCO ACLARA Y SE DESLINDA

Desde la Clínica Blanco informaron que no tienen relación con estos turnos falsos ni solicitan pagos por vía personal para trámites laborales. Todo pago o gestión se realiza únicamente por canales oficiales y bajo atención administrativa.

Qué recomiendan las autoridades

Ante este tipo de ciberdelitos, las autoridades emitieron recomendaciones:

Ninguna empresa seria pide transferencias a cuentas personales antes de contratar.

antes de contratar. Verificar la oferta contactando directamente a la empresa por canales oficiales.

contactando directamente a la empresa por canales oficiales. No enviar dinero ni datos sensibles a desconocidos.

a desconocidos. Denunciar ante estafas o intentos de estafa en fiscalías o comisarías.

La investigación ya se encuentra en curso para identificar a los responsables.

Recomendaciones

Si recibiste un mensaje similar o fuiste víctima del intento de estafa, guardá las capturas y realizá la denuncia. Tu reporte puede evitar que otros caigan en el engaño.