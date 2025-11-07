Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Contingencias Climáticas

San Martín asiste a productores tras el granizo que afectó miles de hectáreas

El municipio coordinó un plan de trabajo junto a autoridades provinciales y especialistas para evaluar daños, recibir denuncias y asistir a los productores rurales afectados por la tormenta del jueves.

El granizo registrado el jueves 6 de noviembre provocó daños superiores al 50% en unas 2.000 hectáreas productivas del departamento de San Martín. Ante la magnitud del fenómeno, la Municipalidad de General San Martín reunió a autoridades locales y provinciales para definir acciones inmediatas de asistencia y mitigación de pérdidas.

Tormentas con granizo afectaron el Este de Mendoza: intensas lluvias y daños

Reunión y coordinación de acciones

Del encuentro participaron el secretario de Gobierno, Mauricio Petri; el director de Contingencias Climáticas Zona Este, Raúl Tamagnone (h); el subdirector de Emergencia Agropecuaria, Leonardo Insegna, y Agustín Morcos, especialista en agronomía.

Durante la reunión se trazó un plan de trabajo conjunto entre el municipio, la Dirección de Contingencias Climáticas y el Iscamen, con el objetivo de asistir a los productores cuyas fincas resultaron dañadas en las zonas de Tres Porteñas, Chapanay y El Ramblón.

Denuncias y relevamiento de daños

La Dirección de Contingencias Climáticas será la receptora oficial de las denuncias por daños de granizo, que podrán realizarse:

También puedes leer

Torito Rodríguez

Así fue la clínica de vóley dictada por Marcos Milinkovic en San Martín

De otro sistema solar

El cometa interestelar 3I/ATLAS se acercará a la Tierra en diciembre

España

Intendente de Mendoza, el único argentino en el suceso de ciudades inteligentes en Barcelona

INvestigan correos

Evacuaron dos colegios de Mendoza por amenazas de ataque

Estado del tiempo

Tormentas con granizo afectaron el Este de Mendoza: intensas lluvias y daños

Guaymallén

Mejora el estado de Julián Guzzo, el chico atropellado en calle Boulogne Sur Mer

Te puede interesar

Contingencias Climáticas

San Martín asiste a productores tras el granizo que afectó miles de hectáreas

Torito Rodríguez

Así fue la clínica de vóley dictada por Marcos Milinkovic en San Martín

De otro sistema solar

El cometa interestelar 3I/ATLAS se acercará a la Tierra en diciembre

España

Intendente de Mendoza, el único argentino en el suceso de ciudades inteligentes en Barcelona

INvestigan correos

Evacuaron dos colegios de Mendoza por amenazas de ataque

Estado del tiempo

Tormentas con granizo afectaron el Este de Mendoza: intensas lluvias y daños

Guaymallén

Mejora el estado de Julián Guzzo, el chico atropellado en calle Boulogne Sur Mer

Estado del tiempo

Llegó la inestabilidad a Mendoza: tormentas, viento Zonda y granizo

Con 9 jugadores

Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina: hazaña histórica

San Martín

Investigan un grave caso de maltrato infantil y activan el protocolo escolar

Reclamos a Jaque

Malargüe al rojo vivo: paro por tiempo indeterminado y tensión sindical

Gremios disconformes

Crece el malestar de los estatales con Cornejo por la Ley de Empleo Público

Copa Argentina

Varios clubes alentarán al Bicho en la final frente a la Lepra de Mendoza

Estado del tiempo

Tormentas fuertes, granizo y viento Zonda: el jueves será el día más complicado

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suarez, el intendente con mejor imagen del país, según una encuesta nacional

Streaming

OBLIGADOS POR EL JEFE: programa del miércoles 5 de noviembre

Automoviismo

El Turismo Nacional vuelve a San Martín: esperan más de 8.000 personas

Corredor Bioceánico

Los Libertadores: detuvieron a un chofer con un cargador de fusil

Transporte público

Crece la desigualdad del transporte en Mendoza: pagar el doble el mismo boleto

Atención conductores

Cambian Ley de Tránsito en Mendoza: licencias, documentos digitales y menos trámites