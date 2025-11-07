El municipio coordinó un plan de trabajo junto a autoridades provinciales y especialistas para evaluar daños, recibir denuncias y asistir a los productores rurales afectados por la tormenta del jueves.

El granizo registrado el jueves 6 de noviembre provocó daños superiores al 50% en unas 2.000 hectáreas productivas del departamento de San Martín. Ante la magnitud del fenómeno, la Municipalidad de General San Martín reunió a autoridades locales y provinciales para definir acciones inmediatas de asistencia y mitigación de pérdidas.

Reunión y coordinación de acciones

Del encuentro participaron el secretario de Gobierno, Mauricio Petri; el director de Contingencias Climáticas Zona Este, Raúl Tamagnone (h); el subdirector de Emergencia Agropecuaria, Leonardo Insegna, y Agustín Morcos, especialista en agronomía.

Durante la reunión se trazó un plan de trabajo conjunto entre el municipio, la Dirección de Contingencias Climáticas y el Iscamen, con el objetivo de asistir a los productores cuyas fincas resultaron dañadas en las zonas de Tres Porteñas, Chapanay y El Ramblón.

Denuncias y relevamiento de daños

La Dirección de Contingencias Climáticas será la receptora oficial de las denuncias por daños de granizo, que podrán realizarse: