Santino Andino fue presentado en Panathinaikos y usará la camiseta número 10

El delantero surgido en Godoy Cruz firmó contrato hasta junio de 2030 con el club griego, que pagó 19 millones de dólares por el 75% de su pase. Podría debutar en los próximos días por la Superliga de Grecia o la Europa League.

Santino Andino fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Panathinaikos y comenzará una nueva etapa en el fútbol europeo tras quedar fuera de competencia River Plate en la negociación por su pase. El extremo mendocino firmó contrato hasta junio de 2030 y usará la camiseta número 10, un dorsal que refleja la expectativa del club y sus hinchas.

¿Cómo fue la presentación oficial de Santino Andino en Panathinaikos?

El joven delantero recibió la bienvenida formal este jueves en Atenas, donde se vistió con los colores verdes del Panathinaikos, firmó un contrato XXL hasta 2030 y posó con la camiseta número 10, uno de los dorsales más emblemáticos de la institución.

¿Cuánto pagó Panathinaikos por el pase de Santino Andino?

La dirigencia del club griego desembolsó 19 millones de dólares por el 75% del pase del futbolista. Además, la operación incluye una cláusula que podría elevar la cifra en 3 millones de dólares adicionales si el jugador no es transferido en un plazo de dos años.

¿Cuál es el recorrido de Santino Andino antes de llegar a Europa?

Con apenas 20 años, Santino Andino disputó 45 partidos en Primera División con Godoy Cruz, donde marcó 8 goles y dio 5 asistencias. Tras destacarse en el fútbol argentino, ahora tendrá el desafío de demostrar su nivel en el viejo continente.

¿Cuándo podría debutar Santino Andino en Panathinaikos?

El estreno del mendocino sería inminente. La Superliga de Grecia continúa en plena competencia y también la Europa League, por lo que no se descarta que Andino debute el próximo domingo ante Atromitos o el jueves siguiente frente a Roma, en un partido de alto perfil internacional.