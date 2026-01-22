Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Del Tomba a la UE

Santino Andino fue presentado en Panathinaikos y usará la camiseta número 10

El delantero surgido en Godoy Cruz firmó contrato hasta junio de 2030 con el club griego, que pagó 19 millones de dólares por el 75% de su pase. Podría debutar en los próximos días por la Superliga de Grecia o la Europa League.

Santino Andino fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Panathinaikos y comenzará una nueva etapa en el fútbol europeo tras quedar fuera de competencia River Plate en la negociación por su pase. El extremo mendocino firmó contrato hasta junio de 2030 y usará la camiseta número 10, un dorsal que refleja la expectativa del club y sus hinchas.

Museo del Fútbol en Mendoza: la historia y la pasión detrás de una joya

¿Cómo fue la presentación oficial de Santino Andino en Panathinaikos?

El joven delantero recibió la bienvenida formal este jueves en Atenas, donde se vistió con los colores verdes del Panathinaikos, firmó un contrato XXL hasta 2030 y posó con la camiseta número 10, uno de los dorsales más emblemáticos de la institución.

¿Cuánto pagó Panathinaikos por el pase de Santino Andino?

La dirigencia del club griego desembolsó 19 millones de dólares por el 75% del pase del futbolista. Además, la operación incluye una cláusula que podría elevar la cifra en 3 millones de dólares adicionales si el jugador no es transferido en un plazo de dos años.

¿Cuál es el recorrido de Santino Andino antes de llegar a Europa?

Con apenas 20 años, Santino Andino disputó 45 partidos en Primera División con Godoy Cruz, donde marcó 8 goles y dio 5 asistencias. Tras destacarse en el fútbol argentino, ahora tendrá el desafío de demostrar su nivel en el viejo continente.

¿Cuándo podría debutar Santino Andino en Panathinaikos?

El estreno del mendocino sería inminente. La Superliga de Grecia continúa en plena competencia y también la Europa League, por lo que no se descarta que Andino debute el próximo domingo ante Atromitos o el jueves siguiente frente a Roma, en un partido de alto perfil internacional.

También puedes leer

Etapa final

Omar Félix confirmó que el gasoducto de San Rafael alcanzó el 95% de avance

Denuncia en el AMBA

Renunció el empresario mendocino Luis Pierrini a la Secretaría de Transporte de la Nación

Del Tomba a la UE

Santino Andino fue presentado en Panathinaikos y usará la camiseta número 10

Violencia de género

Un hombre violó una prohibición de acercamiento y fue apuñalado por su expareja en Las Heras

Elecciones 2026

Jacky: “La autonomía municipal no es una concesión: es un mandato constitucional”

Máxima celebración

Vendimia 2026: cuándo y cómo comprar las entradas para el Acto Central y Repetición

Te puede interesar

Decisiones sin trabas

Emir Félix defendió la autonomía de San Rafael y el derecho de los municipios

Etapa final

Omar Félix confirmó que el gasoducto de San Rafael alcanzó el 95% de avance

Denuncia en el AMBA

Renunció el empresario mendocino Luis Pierrini a la Secretaría de Transporte de la Nación

Del Tomba a la UE

Santino Andino fue presentado en Panathinaikos y usará la camiseta número 10

Violencia de género

Un hombre violó una prohibición de acercamiento y fue apuñalado por su expareja en Las Heras

Elecciones 2026

Jacky: “La autonomía municipal no es una concesión: es un mandato constitucional”

Máxima celebración

Vendimia 2026: cuándo y cómo comprar las entradas para el Acto Central y Repetición

El Ministerio Público Fiscal difundió la imagen y las características de Bruno Benjamín López, visto por última vez el 17 de enero. Piden colaboración urgente a la comunidad.
Sano y salvo

Hallaron al adolescente de 14 años que estaba desaparecido en Maipú

Costo de vida

En Mendoza, llenar el changuito del súper costó más de 800 mil pesos en diciembre

Unión Europea

El Parlamento Europeo frena el acuerdo Mercosur-UE y lo envía a revisión

Autos chinos en el barco que llegó a Zárate.
Mercado automotor

Llegan 7 mil autos eléctricos chinos al país y una buena parte irá a Mendoza

Pelea vecinal

Un adolescente murió tras una pelea armada en un cumpleaños en Godoy Cruz

Elecciones 2026

Demanda en la Suprema Corte tensa la elección de convencionales en San Rafael

Crisis institucional

La Liga Mendocina de Fútbol, al borde de la intervención de Alfredo Cornejo

Mercado de pases

Independiente Rivadavia le dio un ultimátum a Sebastián Villa ante el interés de Cruz Azul

A casi una década de sus históricos shows en el Estadio Único de La Plata, la posibilidad de que los Rolling Stones regresen a la Argentina volvió a instalarse con fuerza.
Con un formato especial

Crece la expectativa por el regreso de los Rolling Stones a la Argentina

Elecciones 2026

Elecciones municipales en San Rafael: Emir Félix encabeza la campaña

Conductas peligrosas

Suicidio, principal causa de muerte violenta en Argentina y Mendoza supera la media

Elecciones 2027

Ulpiano Suárez ratificó que quiere ser gobernador de Mendoza para suceder a Cornejo

Copa Argentina

Independiente Rivadavia venció a Estudiantes de Caseros y avanzó a los 16avos