Mendoza
Se espera que este sábado sea una jornada con calor en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este sábado 22 de noviembre en Mendoza un marcado ascenso de la temperatura, con poca nubosidad y condiciones estables en el llano. La máxima alcanzará los 30°, en un día ideal para actividades al aire libre.

El organismo nacional informó que la provincia de Mendoza tendrá una jornada con muy buenas condiciones, cielo mayormente despejado y un notorio aumento de la temperatura, que volverá a ubicarse en valores propios del verano pese a estar en plena primavera.

¿Cuál será la temperatura hoy en Mendoza?

La mañana se presentará fresca, con una mínima cercana a los 14°, un registro típico de esta época del año.
Hacia la tarde, el ambiente cambiará por completo: la máxima llegará a los 30°, acompañada por vientos leves del noreste que reforzarán la sensación cálida.

No hay alertas meteorológicas vigentes para la provincia.

¿Qué se espera para la alta montaña?

Aunque el llano mendocino se mantendrá estable, el SMN advierte que la cordillera podría registrar momentos de inestabilidad.
En los sectores más altos se prevé nubosidad variable y probabilidad de precipitaciones aisladas, por lo que se recomienda precaución a quienes viajen o realicen actividades de altura.

¿Cómo seguirá el tiempo el resto del fin de semana?

Las temperaturas elevadas continuarán.
Para el domingo, las máximas volverán a superar los 32°, con condiciones estables y presencia de nubosidad parcial.
Recién el lunes podría registrarse un aumento de la inestabilidad debido al ingreso de aire húmedo.

