El intendente Diego Costarelli dejó habilitado un nuevo Parque Deportivo con acceso público y gratuito para todos los vecinos

Godoy Cruz sumó infraestructura deportiva con la apertura del nuevo Parque Deportivo San Vicente, ubicado en la esquina de Italia y El Nihuil.

El intendente Diego Costarelli encabezó el acto de apertura, junto a la vicegobernadora Hebe Casado y el subsecretario de Deportes de la provincia Federico Chiapetta.

Las nuevas instalaciones municipales cuentan con las primeras canchas sociales de pádel de Mendoza. Sin embargo, no son las únicas, es que también se puede disfrutar de una cancha de césped sintético para fútbol. De tal manera que, se consolida al predio como un espacio integral para el deporte y la recreación.

Además, la propuesta, impulsada junto a la subsecretaría de Deportes, busca democratizar el acceso a un deporte en crecimiento y consolidar al parque como un poli social y deportivo abierto a toda la comunidad.

Una tarde llena de pádel y reconocimientos

La jornada comenzó con exhibiciones de las academias Kondor, Arena y Adrián Sombra. Además, se rindió homenaje a Jaime Serrano, considerado el mejor jugador mendocino de pádel, en reconocimiento a su trayectoria.

En ese marco, se presentó oficialmente el equipo municipal de Pádel, tanto femenino como masculino, que representará al Departamento en competencias provinciales.

El cierre estuvo a cargo de un partido amistoso con figuras destacadas como Germán Buenanueva, Marcelo Daud, Mariano López y el propio Serrano.

Inversión y visión estratégica

La obra se concretó gracias a un subsidio de $45.000.000 de la subsecretaría de Deportes. Por lo que, se dio en el marco del programa “Proyección Deportiva 2020”, complementado con aportes municipales que alcanzaron un presupuesto total de más de $100.000.

En este sentido, Costarelli remarcó: ” Ofrecer este deporte a los vecinos de Godoy Cruz es una alegría, y estas canchas serán administradas por la Municipalidad para el uso de todos”.

Por su parte, el Subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, destacó: “No es casualidad que estas canchas se construyan aquí en Godoy Cruz, ya que este departamento siempre ha tenido una impronta deportiva con gran proyección. Queremos garantizar el acceso a chicos y jóvenes con talento para que lo económico no sea una limitante”.

Momento de la inauguración de las hermosas canchas en Godoy Cruz.

Detalles de las canchas

Es importante resaltar que, la construcción de la obra se realizó en un plazo de dos meses. Así, las dos canchas cuentan con paredes de blindex, césped sintético de alta calidad e iluminación para uso nocturno.

A su vez, a estas instalaciones se suman vestuarios, un núcleo sanitario con baños masculino, femenino y adaptado. Además, contará con un depósito para resguardar artículos. Entonces, todo fue diseñado con materiales tradicionales, accesos reforzados y protección antivandálica, para garantizar seguridad y durabilidad.