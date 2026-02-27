Noticias Mendoza



Mendoza
El paso del tiempo

Lanzan una serie documental por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia

La propuesta especial recorre la historia, los símbolos y las historias humanas detrás del festejo más importante de Mendoza. La producción se emite en cinco capítulos como parte de la cobertura rumbo al Acto Central 2026.

En el marco de los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, Canal 9 Televida presentó una serie documental que repasa la evolución del festejo más emblemático de la provincia. La propuesta comenzó con la emisión del primer capítulo, “La fiesta del pueblo”, y continuará con nuevas entregas en los días previos al Acto Central.

¿De qué trata la serie documental por los 90 años de la Vendimia?

El especial propone un recorrido histórico por la celebración vendimial desde sus orígenes en 1936 hasta la actualidad. El primer informe reconstruye aquellos comienzos, cuando todavía no existía el Teatro Griego Frank Romero Day y la fiesta se desarrollaba en un formato muy distinto al que hoy conocen miles de espectadores.

A través de material de archivo, testimonios y datos poco conocidos, la producción muestra cómo fue cambiando la puesta en escena, la magnitud del espectáculo y el rol cultural que la Vendimia ocupa en la identidad mendocina.

El documental no solo se centra en lo artístico, sino también en el contexto social y político que atravesó cada etapa de la celebración, permitiendo entender cómo la fiesta fue adaptándose a los tiempos sin perder su esencia.

¿Cuáles son los cinco capítulos del especial de Canal 9 Televida?

El proyecto está compuesto por cinco entregas que se publicarán de manera progresiva como antesala del Acto Central de Vendimia 2026. Cada capítulo aborda un eje temático diferente:

  • La historia de la celebración y su transformación a lo largo de nueve décadas.
  • El surgimiento y significado de las reinas vendimiales como símbolo cultural y social.
  • La devoción por la Virgen de la Carrodilla y su llegada a Mendoza.
  • El trabajo detrás de escena de técnicos, artistas y realizadores que hacen posible el espectáculo.
  • Las historias de amor que nacieron sobre el escenario vendimial.

Esta estructura permite analizar la Vendimia desde distintas perspectivas: histórica, religiosa, artística y humana.

¿Cómo fue la primera Vendimia en 1936?

El capítulo inicial, titulado “La fiesta del pueblo”, pone el foco en 1936, año en que se realizó la primera edición oficial de la celebración.

En aquel entonces, la fiesta no contaba con el imponente escenario del Frank Romero Day ni con la infraestructura técnica actual. El evento era más acotado, pero ya reunía elementos que con el tiempo se consolidarían como símbolos centrales: la elección de la reina, el homenaje a la cosecha y la representación artística del trabajo vitivinícola.

El informe reconstruye cómo aquella primera edición sentó las bases de un espectáculo que con el paso de las décadas se transformó en una de las celebraciones más importantes del país.

¿Qué muestra el documental sobre el detrás de escena de la Vendimia?

Uno de los ejes más destacados del especial es el reconocimiento a quienes trabajan fuera del foco principal del escenario.

La producción realizada por el equipo periodístico y técnico del Noticiero 9 rescata la tarea de escenógrafos, iluminadores, coreógrafos, vestuaristas, músicos, bailarines y personal técnico que año tras año participan en la construcción del espectáculo.

El documental pone en valor no solo el resultado artístico, sino también los vínculos humanos que se forjan durante meses de ensayos y preparación.

¿Dónde se puede ver la serie especial de Vendimia 2026?

Los informes forman parte de la cobertura especial rumbo a Vendimia 2026 y se emiten en la pantalla de Canal 9 Televida.

Además, estarán disponibles en sus plataformas digitales, tanto en la web oficial del canal como en su canal de YouTube, lo que permite verlos de manera on demand.

De esta manera, la propuesta amplía su alcance más allá de la televisión tradicional y permite que mendocinos y espectadores de otras provincias puedan acceder al contenido en cualquier momento.

A 90 años de su primera edición, la Fiesta Nacional de la Vendimia continúa reinventándose sin perder su esencia. Esta serie documental busca justamente eso: recuperar la memoria, explicar los símbolos y mostrar las historias humanas que sostienen el festejo más importante de Mendoza.

