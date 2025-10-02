El asesinato de Patricio Aracena (31) en un complejo de departamentos del Barrio Unimev, Guaymallén, ya tiene a dos detenidos gracias a un menor arrepentido y por el momento el móvil de la muerte del joven está orientado a un posible encuentro sexual sadomasoquista y a drogas

Un menor de edad, un chico de 15, brindó detalles ante la Justicia por la muerte violenta de Patricio Aracena (31) en un complejo de departamentos en el Barrio Unimev de Guaymallén, Mendoza, localizado en la Calle Rodríguez Peña 885.

El adolescente se entregó ante las autoridades a sabiendas de que era buscado por el crimen gracias al testimonio brindado por los vecinos de Aracena, quienes dijeron haberlo visto por última vez el sábado pasado con dos jóvenes que ingresaron su hogar y más tarde irse con una bicicleta.

El chico de 15 declaró en el expediente haber estado en el lugar y momento del crimen. El adolescente brindó algunos detalles, pero sin lugar a dudas el más importante fue el nombre del otro sospechoso que habría actuado junto a él: Tomás Jeremías Gómez.

Aún no se determinó cómo se cometió el crimen de Patricio Aracena.

El segundo sospechoso del asesinato de Aracena

La fiscal de Homicidios Claudia Ríos solicitó una serie de allanamientos que se realizaron en la mañana de este jueves. El primero de ellos fue en el domicilio donde vive Tomás Gómez, aunque ya no se encontraba en el lugar. Los policías se dirigieron hasta la casa de un familiar donde sospechaban que se escondía, pero antes de ingresar al lugar un abogado llamó a las autoridades y adelantó que iba a entregarlo.

De esta forma, en horas del mediodía se presentó Tomás Gómez junto al abogado particular Mauricio Cardello en la Comisaría 9, ubicada en Guaymallén. Ahora quedó a disposición de la Fiscalía de Homicidios, que lo imputará en las próximas horas por el crimen de Patricio Aracena. Trascendió que el sospechoso no tiene antecedentes penales.

En tanto que el adolescente que confesó los detalles del crimen no será sometido a la causa penal ya que tiene 15 años y es inimputable. Quedó a disposición del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) que dispondrá medidas tutelares.

En la investigación ahora se buscará en avanzar en dos puntos cenitales. Por un lado, la necropsia que realizó el Cuerpo Médico Forense (CMF) todavía no ha podido determinar la causa de muerte de Patricio Aracena, aunque la principal sospecha es que fue asfixiado.

El otro aspecto a dilucidar es el móvil del crimen. Las hipótesis más fuertes apuntan a una relación sexual con tintes sadomasoquistas que se habría excedido o una discusión motivada porque los dos sospechosos eran proveedores de drogas de la víctima fatal.

Crimen en el Barrio Unimev de Guaymallén

Durante el fin de semana pasado, entre el viernes y el sábado, Patricio Aracena ingresó con dos personas a su propiedad ubicada en calle Rodríguez Peña 885 de Guaymallén. Horas después, esos sujetos se retiraron del lugar dejando la puerta abierta y con una bicicleta en sus manos. Los investigadores creen que ese rodado era propiedad de la víctima del crimen, ya que sus familiares les explicaron que solía movilizarse en un vehículo de esas características.