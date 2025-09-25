Noticias Mendoza

Sin Luis Petri se realizó el primer debate de candidatos por Mendoza en el CUC

La actividad se realizó este jueves al mediodía, y en esta oportunidad expusieron sus ideas los aspirantes a la Cámara de Diputados de la Nación, menos el representante de La Libertad Avanza,LLA, Luis Petri.

El Colegio Universitario Central (CUC), dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, UNCuyo, concretó la realización del primer debate entre los candidatos a diputados nacionales por Mendoza.

Carolina Jacky junto a Emir Félix durante el debate de los aspirantes a una banca en el Congreso en el CUC, UNCuyo.
Carolina Jacky apuró a Luis Petri: “No te importa Mendoza, da la cara”

La actividad, que se llevaó a cabo este jueves, fue organizada por los estudiantes de TribusCeCUC, y estará encabezada por Sofía Parlanti, Cacique Huarpe, y Vera Nievas, Hechicera Huarpe. 

Desde el inicio de su participación en el debate de aspirantes a ocupar una banca en el Congreso de la Nación, Carolina Jacky, candidata a diputada por Mendoza por Protectora Fuerza Política, sugirió proseguir con una iniciativa disruptiva. Y se sentó en el suelo junto a los mismos estudiantes a quienes respondió sus inquietudes.

Carolina Jacky, respondiendo inquietudes de estudiantes del CUC, durante el debate de aspirantes al Congreso.

La exposición de los aspirantes a la Cámara de Diputados apuntó a generar un espacio de reflexión y de discusión, respecto de temas de suma importancia para el futuro del país.

Un dato de suma importancia, es que los estudiantes de la institución tuvieron un participación activa y podrán conocer las diferentes propuestas de los candidatos.

Carolina Jacky presentó y justificó sus propuestas a llevar a cabo en el Congreso de la Nación si accede a una banca en la Cámara de Diputados representando a Mendoza en las próximas elecciones legislativas de octubre 2025.

El orden los oradores

  • Jorge Difonso (Frente Provincias Unidas)
  • Mario Vadillo (Frente Verde)
  • Micaela Blanco Minoli (Frente de Izquierda y de Trabajadores)
  • Carolina Jacky (Protectora Fuerza Política)
  • Emir Felix (Frente Fuerza Justicialista Mendoza)
  • Gabriel Sottile (Frente Libertario Demócrata)

Desde la organización señalaron que cada candidato dispuso de dos minutos para dar a conocer sus ideas, a lo que se agregarán 10 minutos de preguntas a micrófono abierto. 

Por otra parte, al cierre del debate, cada candidato pudo realizarle una pregunta a otro de los participantes, a fin de fomentar un intercambio directo.

¿Cuáles serán los ejes del debate?

Durante el encuentro, se abordaron temáticas de suma importancia, entre las que se destacan Educación, Género y diversidades, Crisis ambiental y desarrollo sostenible, y econonomía, pobreza y empleo. 

El evento, agregaron, estuvo enmarcado dentro de las variadas actividades que realiza el CUC para promover el debate y el pensamiento crítico, generando un ambiente de respeto y cordialidad entre los candidatos. 

