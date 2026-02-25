San Rafael será sede del South American Rally Race 2026: la competencia off road más importante del continente

La séptima edición del South American Rally Race se disputará del 27 de febrero al 7 de marzo y tendrá su gran definición en San Rafael. El Parque Yrigoyen será el epicentro del vivac y la premiación final.

San Rafael volverá a posicionarse en el mapa internacional del deporte motor al ser sede del South American Rally Race 2026, la competencia off road más importante del continente. La séptima edición del certamen se desarrollará del 27 de febrero al 7 de marzo, con un exigente recorrido de 3500 kilómetros que atravesará distintas provincias argentinas y culminará en el sur mendocino.

La carrera reunirá a pilotos de motos, quads, UTV y camionetas, quienes deberán afrontar dunas, serranías, salinas, ríos secos, caminos rurales y sectores de navegación extrema en una travesía que combina resistencia, estrategia y precisión.

¿Cuándo y dónde se corre el South American Rally Race 2026?

La competencia comenzará el 27 de febrero en La Rioja, continuará por Catamarca y luego por San Juan, antes de arribar a Mendoza para su etapa decisiva.

San Rafael será escenario clave entre el 5 y el 7 de marzo, concentrando las últimas etapas y el cierre oficial del evento. La llegada de los competidores al departamento está prevista para el jueves 5 de marzo, cuando arriben desde la localidad de Agnaco, en San Juan, hasta el Parque Yrigoyen, donde se instalará el vivac.

El vivac funcionará como centro operativo de equipos, asistencia mecánica, organización y punto de encuentro para el público.

¿Qué es el vivac y dónde estará ubicado en San Rafael?

El vivac es el espacio donde se concentran los vehículos de competencia, los equipos técnicos y la organización. Allí se realizan tareas de mantenimiento, reuniones técnicas y controles administrativos.

En esta edición, el vivac estará ubicado en el Parque Yrigoyen de San Rafael y contará con entrada libre y gratuita para quienes deseen acercarse a observar de cerca la dinámica del rally.

Este punto se convertirá en uno de los principales atractivos turísticos y deportivos durante esos días, ya que permitirá al público interactuar con los equipos y apreciar de cerca las máquinas que participan del certamen.

¿Cómo será la etapa sanrafaelina del viernes 6 de marzo?

El viernes 6 se disputará una etapa plenamente sanrafaelina de 347 kilómetros entre enlace y especial. Uno de los tramos más destacados se desarrollará en la zona de las dunas de El Nihuil, un escenario natural que ya es clásico en este tipo de competencias por su complejidad técnica y belleza paisajística.

Las dunas representan uno de los mayores desafíos para los pilotos, ya que exigen una combinación precisa de potencia, navegación y lectura del terreno.

La etapa culminará nuevamente en el vivac del Parque Yrigoyen, donde los equipos prepararán los vehículos para la jornada final.

¿Cómo será la etapa final del sábado 7 de marzo?

El sábado 7 se disputará la última jornada del South American Rally Race 2026, con un recorrido total de 142 kilómetros.

La especial se desarrollará entre los zanjones El Chancho y La Hedionda, sectores caracterizados por su terreno irregular y exigente. Esta etapa definirá las posiciones finales en cada categoría y coronará a los ganadores de la séptima edición.

El gran cierre será a las 21 horas, con la ceremonia de premiación y el acto oficial que marcará el final del certamen en San Rafael.

¿Qué impacto tiene el South American Rally Race en San Rafael?

La llegada de una competencia internacional de estas características genera un fuerte impacto económico y turístico en el departamento. Hoteles, restaurantes, estaciones de servicio y comercios reciben un importante flujo de visitantes entre equipos, prensa especializada y público en general.

Además, el evento consolida a San Rafael como uno de los escenarios preferidos para el deporte motor en Argentina, gracias a la diversidad de terrenos que ofrece: dunas, montañas, caminos rurales y amplias extensiones ideales para la navegación off road.

El recorrido total de 3500 kilómetros a lo largo de varias provincias posiciona al South American Rally Race como una de las pruebas de rally más exigentes del calendario regional, comparable en formato y dificultad a otras grandes competencias internacionales.

Con la confirmación de fechas y etapas, San Rafael se prepara para vivir tres jornadas a puro motor, adrenalina y turismo, reafirmando su protagonismo dentro del mapa del rally sudamericano.