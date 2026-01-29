Furor por el streaming del CONICET que muestra la vida de los pingüinos en la Patagonia

Científicos del CONICET y la Fundación Rewilding Argentina transmiten en vivo desde la Isla Tova, en Chubut, para mostrar el ciclo completo de los pingüinos de Magallanes y otras especies del Mar Argentino sin intervención humana.

Un streaming científico del CONICET se volvió viral en redes sociales al mostrar, en tiempo real, la vida de los pingüinos de Magallanes en plena Patagonia. La transmisión se realiza desde la Isla Tova, en la provincia de Chubut, y permite observar el comportamiento de una de las colonias más importantes del país con imágenes inéditas y de alta calidad.

¿Dónde se realiza el streaming de los pingüinos?

La transmisión se lleva adelante en la Isla Tova, ubicada en Chubut, un área que alberga una de las colonias más numerosas de pingüinos de Magallanes. El proyecto se desarrolla de manera conjunta entre el CONICET y la Fundación Rewilding Argentina.

¿Cómo se obtienen las imágenes sin afectar a las aves?

Para registrar la vida silvestre, se instalaron cámaras de alta resolución en zonas remotas con mínima presencia humana. El sistema es autónomo y sostenible, ya que funciona con paneles solares, baterías de larga duración y conexión satelital, lo que evita cualquier tipo de intervención directa sobre las especies.

¿Qué se puede observar durante la transmisión?

El streaming permite seguir todo el ciclo reproductivo de los pingüinos, desde la construcción de los nidos y la puesta de huevos hasta la crianza y defensa de los pichones. Las imágenes se obtienen de forma no invasiva y en tiempo real.

¿Qué otras especies aparecen en el streaming del CONICET?

Además de los pingüinos de Magallanes, las cámaras registran la presencia de otras especies del Mar Argentino, como el cormorán imperial y el petrel gigante del sur. Estos registros aportan información clave para el estudio del comportamiento de la biodiversidad marina.

¿Cómo acceder al streaming y hasta cuándo estará disponible?

Cualquier persona puede acceder a la transmisión a través del canal oficial de YouTube de Rewilding Argentina, sin necesidad de registrarse. El streaming estará disponible hasta abril, cuando los últimos pingüinos abandonan la zona y concluye su ciclo reproductivo en la costa patagónica.