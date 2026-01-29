Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Argentina
Rewilding Argentina

Furor por el streaming del CONICET que muestra la vida de los pingüinos en la Patagonia

Científicos del CONICET y la Fundación Rewilding Argentina transmiten en vivo desde la Isla Tova, en Chubut, para mostrar el ciclo completo de los pingüinos de Magallanes y otras especies del Mar Argentino sin intervención humana.

Un streaming científico del CONICET se volvió viral en redes sociales al mostrar, en tiempo real, la vida de los pingüinos de Magallanes en plena Patagonia. La transmisión se realiza desde la Isla Tova, en la provincia de Chubut, y permite observar el comportamiento de una de las colonias más importantes del país con imágenes inéditas y de alta calidad.

El Conicet transmitió imágenes en tiempo real del fondo del mar argentino

¿Dónde se realiza el streaming de los pingüinos?

La transmisión se lleva adelante en la Isla Tova, ubicada en Chubut, un área que alberga una de las colonias más numerosas de pingüinos de Magallanes. El proyecto se desarrolla de manera conjunta entre el CONICET y la Fundación Rewilding Argentina.

¿Cómo se obtienen las imágenes sin afectar a las aves?

Para registrar la vida silvestre, se instalaron cámaras de alta resolución en zonas remotas con mínima presencia humana. El sistema es autónomo y sostenible, ya que funciona con paneles solares, baterías de larga duración y conexión satelital, lo que evita cualquier tipo de intervención directa sobre las especies.

¿Qué se puede observar durante la transmisión?

El streaming permite seguir todo el ciclo reproductivo de los pingüinos, desde la construcción de los nidos y la puesta de huevos hasta la crianza y defensa de los pichones. Las imágenes se obtienen de forma no invasiva y en tiempo real.

Descubren que la Patagonia se formó en con el continente

¿Qué otras especies aparecen en el streaming del CONICET?

Además de los pingüinos de Magallanes, las cámaras registran la presencia de otras especies del Mar Argentino, como el cormorán imperial y el petrel gigante del sur. Estos registros aportan información clave para el estudio del comportamiento de la biodiversidad marina.

¿Cómo acceder al streaming y hasta cuándo estará disponible?

Cualquier persona puede acceder a la transmisión a través del canal oficial de YouTube de Rewilding Argentina, sin necesidad de registrarse. El streaming estará disponible hasta abril, cuando los últimos pingüinos abandonan la zona y concluye su ciclo reproductivo en la costa patagónica.

También puedes leer

Rewilding Argentina

Furor por el streaming del CONICET que muestra la vida de los pingüinos en la Patagonia

Personas mayores

Jubilados: el Gobierno mantiene el bono de 70 mil pesos pese a la pérdida frente a la inflación

Estado del tiempo

Suspenden actividades en Ciudad de Mendoza por alerta amarilla de tormentas

Ola de calor

Bañarse en canales de riego en Mendoza: una práctica ilegal que provoca muertes

Conflicto en puerta

Trump advirtió a Irán que el tiempo para un acuerdo nuclear se agota

Efectivos de la Comisaría 49 intervinieron durante la madrugada tras un llamado al 911 por una mujer de 27 años en trabajo de parto avanzado. La madre y la recién nacida fueron trasladadas al Hospital Paroissien y se encuentran en buen estado de salud.

Nueva mendocina

Policías asistieron un parto de urgencia en Maipú y salvaron a una beba recién nacida

Te puede interesar

Inseguridad

Detienen a un delincuente en Maipú y desbaratan un aguantadero de autopartes

Rewilding Argentina

Furor por el streaming del CONICET que muestra la vida de los pingüinos en la Patagonia

Personas mayores

Jubilados: el Gobierno mantiene el bono de 70 mil pesos pese a la pérdida frente a la inflación

Estado del tiempo

Suspenden actividades en Ciudad de Mendoza por alerta amarilla de tormentas

Ola de calor

Bañarse en canales de riego en Mendoza: una práctica ilegal que provoca muertes

Conflicto en puerta

Trump advirtió a Irán que el tiempo para un acuerdo nuclear se agota

Efectivos de la Comisaría 49 intervinieron durante la madrugada tras un llamado al 911 por una mujer de 27 años en trabajo de parto avanzado. La madre y la recién nacida fueron trasladadas al Hospital Paroissien y se encuentran en buen estado de salud.
Nueva mendocina

Policías asistieron un parto de urgencia en Maipú y salvaron a una beba recién nacida

Coparticipación federal

ATN 2025: Milei favoreció a gobernadores negociadores y dejó a Mendoza al fondo

Liga profesional

Independiente Rivadavia venció a Huracán y lidera la zona B del Torneo Apertura

Contingencias climáticas

Tormentas en Mendoza: 44 asistencias de Defensa Civil por lluvias intensas

Facturación anual

Monotributo 2026: ARCA actualizó las escalas y fijó el plazo para la recategorización

Corredor Bioceánico

Murió un camionero argentino tras un vuelco en la ruta internacional Mendoza–Los Andes

Iniciativa parlamentaria

Emir Félix acompañó un proyecto para una reforma laboral integral argentina

Inseguridad

Malargüe: un menor fue apuñalado al intentar evitar el robo del auto de sus padres

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: tormentas, lluvias y posible granizo hasta el jueves

Trabajadores estatales

ATE denunció al Gobierno de Cornejo por presuntas prácticas antisindicales

Contingencias climáticas

Las tormentas provocaron cortes y baja presión de agua potable en San Rafael

Robó una empresa

Detuvieron en Luján de Cuyo a un joven con más de 100 aprehensiones

San Martín

Un conductor alcoholizado cayó a un canal y su camioneta se incendió en Chapanay

Renueva contrato

Ignacio Perruzzi, el mendocino que San Lorenzo blindó con una cláusula millonaria