Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Argentina
Empleado y empleador

Sturzenegger detalló los tres ejes de la reforma laboral

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó cómo el gobierno busca que haya más trabajo en blanco y con mejores sueldos.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, desglosó los puntos centrales de la inminente reforma laboral que el Gobierno planea impulsar en el Congreso de la Nación, argumentando que la legislación actual está estancada y que “todos caranchean” en el mercado de trabajo, desde el Estado hasta los sindicatos y la propia industria judicial.

En diálogo con Radio Mitre, el funcionario enfatizó que el objetivo primordial de la iniciativa es la “federalización laboral”: “El objetivo central acá es lograr un mercado de trabajo que permita subirle el sueldo a la gente y que la gente tenga más empleo formal. La Argentina hace 15 años que no crea empleo formal. Obviamente tenemos un problema muy serio”, afirmó.

La idea es que suban los sueldos y haya más trabajo formal

Podés leer: Milei busca desactivar una caja millonaria de los gremios

El Foco en los $100.000 de “Peajes”

Sturzenegger señaló que la reforma se articula alrededor de tres grandes temas. El primero se enfoca en los altos costos que el trabajador formal debe afrontar. Según sus estimaciones, los empleados pagarían actualmente alrededor de $100.000 por mes en concepto de “peajes” y comisiones para la gestión de las convenciones colectivas de trabajo.

“Los salarios se fijan en la negociación entre un representante de los empresarios y uno del sindicalismo, y ahí hay una comisión que se cobra por gestionar eso,” explicó. El ministro sostiene que al eliminar estos “peajes”, una porción significativa de ese monto podría trasladarse directamente al bolsillo del trabajador, impulsando una suba salarial inmediata.

Descentralización de la Negociación Colectiva

Una de las propuestas más ambiciosas es la descentralización de la negociación salarial. Sturzenegger criticó el modelo actual, donde los sueldos se fijan a nivel nacional, y sugirió avanzar hacia esquemas similares a los de Alemania (por provincias), o Australia y Estados Unidos (por empresas).

El ministro aseguró que el impacto de este cambio sería radical en regiones con realidades económicas muy distintas. Puso como ejemplo el Noroeste argentino, donde la posibilidad de que trabajadores y empresas acuerden sueldos adaptados a sus condiciones locales podría generar un aumento de hasta 17 puntos en el empleo formal.

Freno a la “Industria del Juicio” y Vacaciones Flexibles

El segundo eje de la reforma busca brindar “más claridad y transparencia” a la Ley de Contrato de Trabajo, con el fin de reducir la “industria del juicio”.

Sturzenegger apuntó que el problema no reside en la fórmula de la indemnización básica (un salario por año trabajado), sino en las sentencias judiciales que “multiplican por dos o por tres” el monto legal. La simplificación del proceso de registración laboral y los cambios en la Ley de Contrato de Trabajo buscan reducir la incertidumbre judicial.

En cuanto a los derechos laborales, adelantó modificaciones para las vacaciones. El cambio busca incorporar la posibilidad de fraccionarlas por mutuo acuerdo entre el empleado y el empleador. “Se busca darle a la gente más libertad para trabajar y para organizar sus cosas,” aseguró, aclarando que la flexibilidad solo aplicará si ambas partes están de acuerdo, manteniendo la normativa actual si no hay consenso.

También puedes leer

Guaymallén

Suspenden una obra por denuncia de abuso infantil en una escuela

El médico Pablo Atchabahian, que fue director de la clínica Santa Clara en Mendoza, es el primer detenido de la causa ANDIS.

Esquema de coimas

Cayó en Mendoza el primer detenido por la causa ANDIS: arrestan a un médico

Impacto millonario

Causa Fecovita: cuáles serían las cooperativas más afectadas en Mendoza

Los Corralitos

Denuncian abuso en la escuela Abraham Lemos: preocupación de las familias

Las Heras

Desbaratan carrera ilegal de galgos en Los Algarrobos: varios detenidos

Ciudad de Mendoza

Peatonal del Vino 2025: Miranda brilló ante más de 110 mil personas

Te puede interesar

Empleado y empleador

Sturzenegger detalló los tres ejes de la reforma laboral

Guaymallén

Suspenden una obra por denuncia de abuso infantil en una escuela

El médico Pablo Atchabahian, que fue director de la clínica Santa Clara en Mendoza, es el primer detenido de la causa ANDIS.
Esquema de coimas

Cayó en Mendoza el primer detenido por la causa ANDIS: arrestan a un médico

Impacto millonario

Causa Fecovita: cuáles serían las cooperativas más afectadas en Mendoza

Los Corralitos

Denuncian abuso en la escuela Abraham Lemos: preocupación de las familias

Las Heras

Desbaratan carrera ilegal de galgos en Los Algarrobos: varios detenidos

Ciudad de Mendoza

Peatonal del Vino 2025: Miranda brilló ante más de 110 mil personas

Barrio UNIMEV

TREN vuelve a los escenarios: el power trío mendocino tocará en Sumística

Campaña turística

Mendoza revoluciona el turismo argentino: lanza alojamientos imbatibles

Freno a los bancos

Determinan que es ilegal ejecutar deudas de tarjeta de crédito

Semana del prematuro

Mendoza tendrá cinco días de actividades gratuitas que pueden salvar vidas

Acuerdo histórico

Puente Andino: Mendoza será sede del nuevo Hub Financiero de Minería y Energía

Ciudad de Mendoza

Más de 20 mil personas disfrutaron del regreso de la Peatonal del Vino

Tupungato

Dos jóvenes murieron en un choque contra un poste: investigan las causas

Reforma en el INV

Crece la alarma en el sector vitivinícola por la eliminación de controles clave

A Primera Nacional

Descendió Godoy Cruz tras empatar con Deportivo Riestra

Licitación en puerta

Más de 12 empresas de 4 provincias compiten por la megaobra del Tren de Cercanías

Atracción de inversiones

Mendoza busca convertirse en hub financiero minero de Latinoamérica

Contingencias climáticas

Tormentas en Mendoza: fuertes precipitaciones de granizo en el Sur y el Este

Dique Cipolletti

En Mendoza estudiantes elaboraron un Manifiesto por el Agua en una cumbre juvenil