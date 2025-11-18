El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó cómo el gobierno busca que haya más trabajo en blanco y con mejores sueldos.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, desglosó los puntos centrales de la inminente reforma laboral que el Gobierno planea impulsar en el Congreso de la Nación, argumentando que la legislación actual está estancada y que “todos caranchean” en el mercado de trabajo, desde el Estado hasta los sindicatos y la propia industria judicial.

En diálogo con Radio Mitre, el funcionario enfatizó que el objetivo primordial de la iniciativa es la “federalización laboral”: “El objetivo central acá es lograr un mercado de trabajo que permita subirle el sueldo a la gente y que la gente tenga más empleo formal. La Argentina hace 15 años que no crea empleo formal. Obviamente tenemos un problema muy serio”, afirmó.

La idea es que suban los sueldos y haya más trabajo formal

Podés leer: Milei busca desactivar una caja millonaria de los gremios

El Foco en los $100.000 de “Peajes”

Sturzenegger señaló que la reforma se articula alrededor de tres grandes temas. El primero se enfoca en los altos costos que el trabajador formal debe afrontar. Según sus estimaciones, los empleados pagarían actualmente alrededor de $100.000 por mes en concepto de “peajes” y comisiones para la gestión de las convenciones colectivas de trabajo.

“Los salarios se fijan en la negociación entre un representante de los empresarios y uno del sindicalismo, y ahí hay una comisión que se cobra por gestionar eso,” explicó. El ministro sostiene que al eliminar estos “peajes”, una porción significativa de ese monto podría trasladarse directamente al bolsillo del trabajador, impulsando una suba salarial inmediata.

Descentralización de la Negociación Colectiva

Una de las propuestas más ambiciosas es la descentralización de la negociación salarial. Sturzenegger criticó el modelo actual, donde los sueldos se fijan a nivel nacional, y sugirió avanzar hacia esquemas similares a los de Alemania (por provincias), o Australia y Estados Unidos (por empresas).

El ministro aseguró que el impacto de este cambio sería radical en regiones con realidades económicas muy distintas. Puso como ejemplo el Noroeste argentino, donde la posibilidad de que trabajadores y empresas acuerden sueldos adaptados a sus condiciones locales podría generar un aumento de hasta 17 puntos en el empleo formal.

Freno a la “Industria del Juicio” y Vacaciones Flexibles

El segundo eje de la reforma busca brindar “más claridad y transparencia” a la Ley de Contrato de Trabajo, con el fin de reducir la “industria del juicio”.

Sturzenegger apuntó que el problema no reside en la fórmula de la indemnización básica (un salario por año trabajado), sino en las sentencias judiciales que “multiplican por dos o por tres” el monto legal. La simplificación del proceso de registración laboral y los cambios en la Ley de Contrato de Trabajo buscan reducir la incertidumbre judicial.

En cuanto a los derechos laborales, adelantó modificaciones para las vacaciones. El cambio busca incorporar la posibilidad de fraccionarlas por mutuo acuerdo entre el empleado y el empleador. “Se busca darle a la gente más libertad para trabajar y para organizar sus cosas,” aseguró, aclarando que la flexibilidad solo aplicará si ambas partes están de acuerdo, manteniendo la normativa actual si no hay consenso.