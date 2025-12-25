Susana Balbo apuntó contra Marcelo Tinelli por escenas grabadas en su hotel

La reconocida enóloga expresó su enojo tras la difusión de un reality grabado en su exclusivo hotel boutique. Aseguró que nunca fue informada sobre el enfoque del contenido y cuestionó la imagen que se mostró del establecimiento.

La enóloga Susana Balbo, una de las referentes más prestigiosas del vino argentino y propietaria de un exclusivo hotel boutique en Mendoza, manifestó su malestar luego de la emisión de escenas del reality de Marcelo Tinelli grabadas en su establecimiento, al considerar que el contenido ridiculizó aspectos que no reflejan la realidad del lugar.

¿Por qué Susana Balbo se molestó con Marcelo Tinelli?

Según contó en una entrevista, Balbo se sintió sorprendida y molesta por la forma en que el hotel fue retratado en la serie. Explicó que Tinelli es cliente habitual desde la inauguración y que aceptó cerrar el complejo durante varios días para la grabación junto a su familia, sin objeciones.

¿Qué fue lo que no le informaron antes de la grabación?

La empresaria aseguró que nunca le explicaron qué tipo de contenido se iba a filmar ni de qué manera sería mostrado. “Nunca nos dijeron qué iban a filmar ni cómo lo iban a mostrar”, afirmó, marcando el principal punto de conflicto.

¿Qué escenas generaron el enojo de la enóloga?

El malestar surgió al ver el resultado final, donde en tono humorístico se exageraron supuestas fallas tecnológicas del hotel y se ironizó sobre su propuesta gastronómica. Balbo remarcó que el establecimiento es completamente funcional, opera con inteligencia artificial y cuenta con una cocina incluida en la Guía Michelin.

¿Qué dijo Balbo sobre el impacto del reality?

La enóloga fue contundente al marcar un límite: “Si Marcelo quería mostrarse como alguien popular, no tendría que haber venido a mi hotel”. Además, sostuvo que la difusión internacional de la producción amplificó el impacto negativo y no representó una buena publicidad para el establecimiento.

¿Hubo disculpas por parte de Marcelo Tinelli?

Según trascendió, tras la polémica hubo un intercambio privado entre ambos y Tinelli se habría comunicado en reiteradas oportunidades para pedir disculpas. Balbo valoró el gesto, aunque dejó en claro que la situación ya había generado un “trago amargo”.

¿Tinelli busca volver a la televisión abierta?

En paralelo a esta controversia, en las últimas horas se conoció que Marcelo Tinelli volvió a tantear un posible regreso a la TV abierta. Un allegado habría iniciado conversaciones informales con un canal, aunque desde la señal aclararon que el prime time ya tiene un “plan A” definido.

¿Por qué no avanzaron las negociaciones?

La alternativa que se habría evaluado era un formato de fin de semana, con costos mucho más ajustados. Finalmente, el proyecto no prosperó y en el ambiente televisivo interpretan este episodio como una señal de época: presupuestos más bajos y figuras históricas sin el camino allanado como antes.