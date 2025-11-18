Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Guaymallén

Suspenden una obra por denuncia de abuso infantil en una escuela

La familia de una alumna de 9 años denunció que un operario de la construcción habría abusado de la niña dentro de la Escuela 1149 de Guaymallén. La DGE suspendió la obra y la causa quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Sexuales.

Una denuncia penal por presunto abuso sexual infantil generó fuerte preocupación en la comunidad educativa de la Escuela 1149 “Abraham Lemos”, ubicada en Guaymallén. La víctima sería una alumna de 9 años que habría sido agredida dentro del establecimiento escolar.

El hecho fue denunciado el viernes por los padres de la niña y apunta a un operario de la construcción que realizaba trabajos de ampliación de aulas en el edificio escolar.

Qué dice la denuncia

Según el relato de la familia, la menor habría sufrido tocamientos indebidos en una zona cercana al sector donde se ejecutan las obras.
El principal señalado es un albañil perteneciente a la empresa contratada para la ampliación, a quien —de acuerdo con la denuncia— se le permitía acceder a los sanitarios utilizados por los estudiantes.

Medidas inmediatas: obra suspendida

Tras conocerse la acusación, autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) y del Ministerio de Seguridad se presentaron en el establecimiento para dialogar con los padres y con la vicedirectora.
Como medida preventiva, la obra fue suspendida de manera inmediata mientras avanza la investigación judicial.

Avance de la causa

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Sexuales, a cargo de la fiscal María de las Mercedes Moya.
En las próximas horas o días se espera la declaración de la menor en Cámara Gesell, una instancia clave para el avance del expediente.
Hasta el momento, no hay personas detenidas.

También puedes leer

Guaymallén

Suspenden una obra por denuncia de abuso infantil en una escuela

El médico Pablo Atchabahian, que fue director de la clínica Santa Clara en Mendoza, es el primer detenido de la causa ANDIS.

Esquema de coimas

Cayó en Mendoza el primer detenido por la causa ANDIS: arrestan a un médico

Impacto millonario

Causa Fecovita: cuáles serían las cooperativas más afectadas en Mendoza

Los Corralitos

Denuncian abuso en la escuela Abraham Lemos: preocupación de las familias

Las Heras

Desbaratan carrera ilegal de galgos en Los Algarrobos: varios detenidos

Ciudad de Mendoza

Peatonal del Vino 2025: Miranda brilló ante más de 110 mil personas

Te puede interesar

Empleado y empleador

Sturzenegger detalló los tres ejes de la reforma laboral

Guaymallén

Suspenden una obra por denuncia de abuso infantil en una escuela

El médico Pablo Atchabahian, que fue director de la clínica Santa Clara en Mendoza, es el primer detenido de la causa ANDIS.
Esquema de coimas

Cayó en Mendoza el primer detenido por la causa ANDIS: arrestan a un médico

Impacto millonario

Causa Fecovita: cuáles serían las cooperativas más afectadas en Mendoza

Los Corralitos

Denuncian abuso en la escuela Abraham Lemos: preocupación de las familias

Las Heras

Desbaratan carrera ilegal de galgos en Los Algarrobos: varios detenidos

Ciudad de Mendoza

Peatonal del Vino 2025: Miranda brilló ante más de 110 mil personas

Barrio UNIMEV

TREN vuelve a los escenarios: el power trío mendocino tocará en Sumística

Campaña turística

Mendoza revoluciona el turismo argentino: lanza alojamientos imbatibles

Freno a los bancos

Determinan que es ilegal ejecutar deudas de tarjeta de crédito

Semana del prematuro

Mendoza tendrá cinco días de actividades gratuitas que pueden salvar vidas

Acuerdo histórico

Puente Andino: Mendoza será sede del nuevo Hub Financiero de Minería y Energía

Ciudad de Mendoza

Más de 20 mil personas disfrutaron del regreso de la Peatonal del Vino

Tupungato

Dos jóvenes murieron en un choque contra un poste: investigan las causas

Reforma en el INV

Crece la alarma en el sector vitivinícola por la eliminación de controles clave

A Primera Nacional

Descendió Godoy Cruz tras empatar con Deportivo Riestra

Licitación en puerta

Más de 12 empresas de 4 provincias compiten por la megaobra del Tren de Cercanías

Atracción de inversiones

Mendoza busca convertirse en hub financiero minero de Latinoamérica

Contingencias climáticas

Tormentas en Mendoza: fuertes precipitaciones de granizo en el Sur y el Este

Dique Cipolletti

En Mendoza estudiantes elaboraron un Manifiesto por el Agua en una cumbre juvenil