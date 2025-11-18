La familia de una alumna de 9 años denunció que un operario de la construcción habría abusado de la niña dentro de la Escuela 1149 de Guaymallén. La DGE suspendió la obra y la causa quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Sexuales.

Una denuncia penal por presunto abuso sexual infantil generó fuerte preocupación en la comunidad educativa de la Escuela 1149 “Abraham Lemos”, ubicada en Guaymallén. La víctima sería una alumna de 9 años que habría sido agredida dentro del establecimiento escolar.

El hecho fue denunciado el viernes por los padres de la niña y apunta a un operario de la construcción que realizaba trabajos de ampliación de aulas en el edificio escolar.

Qué dice la denuncia

Según el relato de la familia, la menor habría sufrido tocamientos indebidos en una zona cercana al sector donde se ejecutan las obras.

El principal señalado es un albañil perteneciente a la empresa contratada para la ampliación, a quien —de acuerdo con la denuncia— se le permitía acceder a los sanitarios utilizados por los estudiantes.

Medidas inmediatas: obra suspendida

Tras conocerse la acusación, autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) y del Ministerio de Seguridad se presentaron en el establecimiento para dialogar con los padres y con la vicedirectora.

Como medida preventiva, la obra fue suspendida de manera inmediata mientras avanza la investigación judicial.

Avance de la causa

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Sexuales, a cargo de la fiscal María de las Mercedes Moya.

En las próximas horas o días se espera la declaración de la menor en Cámara Gesell, una instancia clave para el avance del expediente.

Hasta el momento, no hay personas detenidas.