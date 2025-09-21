La inestabilidad meteorológica producida por el último frente frío que causo tormentas con granizo en el Sur de Mendoza de a poco irá transformándose en un buen estado del tiempo que se afianzará en las próximas jornadas

Mendoza se enfrenta a días con buen estado del tiempo luego de inestabilidad producida por el ingreso del último frente frío que produjo tormentas con granizo en los departamentos de San Rafael y parte de General Alvear, situación que se irá normalizando durante los próximos días.

Reporte Meteorológico:

Domingo 21/09

Viento:

De 09:00 a 15:00, viento moderado en zona Este, dirección sur a norte.

Viento Zonda desde las 08:00 en cordillera Sur, intensificándose desde las 12:00 en Malargüe, Sur de Malargüe, San Rafael y Sur del Valle de Uco.

En Valle de Uspallata desde las 13:00, más débil.

En zona Sur se extenderá hasta las 22:00.

Velocidades promedio de 55 km/h alrededor de las 15:00, con ráfagas superiores en Malargüe y San Rafael.

Nubosidad:

Actualmente, precipitaciones muy débiles y estratificadas al Sur de Rivadavia y Este de Tunuyán.

Cielo entre nublado y seminublado en varios sectores.

Mejorando hacia el mediodía en el llano.

Alta Montaña:

Mal tiempo durante la mañana y parte de la tarde en sector Sur y Central.

Mejorando a partir de las 20:00.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 19°C.

Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 2°C.

Mínima (resto zona Sur y Norte): 7°C.

Lunes 22/09

Viento:

Brisa leve este a oeste desde las 19:00 hasta las 03:00 del día siguiente, afectando zona Este y Sur.

Nubosidad:

Amanecer despejado.

Seminublado en zona Sur desde las 13:00 hs.

Alta Montaña:

Despejado al amanecer.

Seminublado desde las 12:00 en zona Sur.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 20°C.

Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): -2°C (heladas parciales)

Mínima (resto zona Sur): 4°C

Mínima (zona Norte y Este): 5°C

A modo de anticipo para el Martes

Buen tiempo

Máxima: 21°C.

Cielo despejado.

Se mantiene monitoreo de la situación meteorológica por parte de Dirección Provincial de Defensa Civil.