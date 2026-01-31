Temporal en Mendoza: no hubo víctimas fatales y el Gobierno desplegó un operativo de emergencia

El Gobierno de Mendoza informó que, tras la intensa tormenta de lluvia y granizo, no se registraron fallecidos ni personas con lesiones graves. Se activó un operativo integral para garantizar la atención sanitaria, la seguridad y la normalización de los servicios esenciales.

Luego del fuerte temporal de lluvia y granizo que afectó a gran parte de Mendoza, el Gobierno provincial confirmó que no se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad en todo el territorio. Desde el inicio del suceso se activó un operativo integral de respuesta, con la intervención de ministerios, fuerzas de seguridad, Defensa Civil, empresas prestatarias y municipios.

¿Cómo respondió el Gobierno de Mendoza ante el temporal?

La Provincia desplegó un operativo coordinado que priorizó la atención de emergencias, el resguardo de la población y la rápida normalización de los servicios esenciales. Participaron organismos provinciales, fuerzas de seguridad, Defensa Civil, municipios y empresas de servicios.

¿Cómo funcionó el sistema de salud durante la tormenta?

El sistema sanitario provincial funcionó con normalidad durante toda la contingencia. Si bien se registraron cortes eléctricos en algunos establecimientos, los grupos electrógenos y sistemas de respaldo garantizaron la atención en todo momento, con el sistema de comunicaciones TETRA operando al 100%.

Las lluvias en alta montaña dañaron una defensa aluvional e invadieron la calzada . La provincia permanece bajo advertencia por tormentas intensas y granizo

¿Se registraron daños en hospitales de Mendoza?

Solo se reportaron filtraciones menores en los hospitales Central y Notti, que fueron controladas rápidamente por los equipos de mantenimiento sin afectar la prestación de los servicios. En el resto de los efectores no se registraron inconvenientes de gravedad.

¿Cuál es la situación del suministro de agua potable?

Aguas Mendocinas informó que algunos establecimientos potabilizadores del Área Metropolitana y el Piedemonte continúan fuera de servicio por cortes eléctricos. Esto generó interrupciones parciales en sectores de Ciudad, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Guaymallén, mientras los equipos trabajan para restablecer el suministro.

¿Qué intervenciones realizó el Ministerio de Seguridad y Defensa Civil?

Se registró una alta demanda de llamadas al 911, con múltiples intervenciones preventivas y rescates en distintos puntos de la provincia. Hubo salvatajes en el dique Maure, zanjones del Gran Mendoza, Ruta Nacional 40 y zonas del Valle de Uco, sin personas lesionadas.

¿Cuántos suministros eléctricos resultaron afectados por el temporal?

Más de 43 mil suministros eléctricos se vieron afectados, principalmente en el Gran Mendoza. Las distribuidoras reforzaron cuadrillas y centros de control, logrando normalizar el servicio en una cantidad significativa de usuarios.

¿Cómo funcionaron los diques y colectores aluvionales?

La Dirección de Hidráulica informó que los colectores y diques operaron conforme a lo previsto, con algunos tramos trabajando a máxima capacidad. Las obras de descarga funcionaron correctamente y las inspecciones permanentes permitieron mitigar mayores daños.

¿Cuál es el estado de las rutas tras la tormenta?

La Dirección Provincial de Vialidad registró cortes preventivos, calzadas reducidas, arrastre de material y caída de árboles en el Gran Mendoza, Zona Centro, Zona Este y Zona Sur. Muchas vías ya fueron habilitadas, mientras continúan los trabajos en sectores puntuales.

¿Cómo es la situación en el resto de los departamentos?

Tunuyán, Tupungato, Maipú, Lavalle, Malargüe, San Rafael y General Alvear no reportaron inconvenientes de gravedad en sistemas críticos ni en servicios esenciales. Las Áreas Naturales Protegidas operan con normalidad, salvo algunos caminos rurales cerrados de forma preventiva.

¿Cuál es el pronóstico para lo que resta del día en Mendoza?

Se mantienen condiciones de inestabilidad, con cielo parcialmente nublado a nublado, precipitaciones intermitentes y descenso de temperatura.

Pronóstico

Sábado: precipitaciones intermitentes y descenso de temperatura.

Máxima: 29 °C.

Mínima: 18 °C.

Alta montaña: aumento de nubosidad por la tarde con precipitaciones débiles a moderadas.

Mínima: 03/05 °C.