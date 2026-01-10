Teresita, la científica de Mendoza del CONICET reconocida por su aporte contra el cáncer

María Teresita Branham recibió un prestigioso premio internacional que impulsa el desarrollo de terapias más precisas para el cáncer de mama triple negativo, uno de los subtipos más agresivos de la enfermedad.

La doctora María Teresita Branham, científica mendocina del CONICET que se desempeña en el Instituto de Histología y Embriología de Mendoza (IHEM), fue distinguida con el Career Development Award to Promote Diversity and Inclusion, un reconocimiento internacional de alto impacto en el ámbito de la investigación contra el cáncer de mama.

El galardón es otorgado por la Breast Cancer Research Foundation y la American Association for Cancer Research, y busca promover el desarrollo de investigadores que provienen de contextos subrepresentados y lideran proyectos innovadores contra el cáncer a nivel global.

¿Qué premio recibió la científica mendocina y por qué es importante?

El Career Development Award to Promote Diversity and Inclusion está destinado a impulsar trayectorias científicas con alto potencial y enfoque transformador. En el caso de Branham, la distinción representa un respaldo clave para profundizar estudios sobre el cáncer de mama triple negativo, un subtipo particularmente agresivo y con escasas opciones terapéuticas específicas.

El reconocimiento no solo valida la calidad científica del proyecto, sino que también permite consolidar líneas de investigación estratégicas en regiones fuera de los grandes centros científicos tradicionales.

¿Qué investiga el proyecto liderado por María Teresita Branham?

La investigación se centra en el estudio de los mecanismos de plasticidad y reprogramación tumoral, procesos que permiten a las células cancerosas adaptarse y volverse más resistentes a los tratamientos.

El objetivo es generar conocimiento que contribuya, a futuro, al diseño de estrategias terapéuticas más precisas y efectivas, especialmente para pacientes con cáncer de mama triple negativo.

¿Cuál es el rol del gen ID4 en el cáncer de mama?

Uno de los ejes centrales del proyecto es el análisis del gen ID4 y su impacto en el comportamiento de las células tumorales según el contexto hormonal.

La línea de trabajo evalúa cómo este gen influye en procesos clave como la proliferación celular y la progresión tumoral, buscando descifrar las bases moleculares que explican el mal pronóstico asociado a esta patología de alta complejidad clínica.

¿Qué impacto tiene este reconocimiento para la ciencia mendocina?

El financiamiento asociado al premio permitió fortalecer una línea de trabajo independiente dentro del sistema científico regional, además de facilitar la formación de nuevos recursos humanos.

Asimismo, el reconocimiento impulsó la integración de la ciencia mendocina en redes internacionales de excelencia, ampliando el intercambio de conocimientos con centros especializados en oncología molecular y posicionando a Mendoza en el mapa global de la investigación contra el cáncer.