Los trabajos en el dique Potrerillos y en las plantas potabilizadoras ya terminaron. El suministro se recuperará en un plazo de 24 a 48 horas, tras las tareas de mantenimiento y la instalación de nuevos caudalímetros.

Concluyeron las maniobras en el Dique Potrerillos que habían ocasionado cortes de agua en el Gran Mendoza, donde miles de usuarios se vieron afectados. La Dirección de Hidráulica aprovechó la apertura de compuertas para realizar un mantenimiento clave, mientras que Aguas Mendocinas (Aysam) instaló un nuevo caudalímetro en sus plantas potabilizadoras.

El servicio comenzará a recuperarse de forma gradual en las zonas impactadas. Se estima que la normalización total del suministro demorará entre 24 y 48 horas, según informaron las autoridades.

La Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente completó sin incidentes las tareas en el descargador de fondo (DDF) del dique. El operativo se inició a las 8 de la mañana con una apertura progresiva del DDF, que alcanzó un caudal máximo de 250 m³/s.

El procedimiento duró cerca de una hora y media, bajo la supervisión de la inspección de la Fase II de Potrerillos y de los equipos técnicos de CEMPPSA, cumpliendo estrictos protocolos de seguridad.

El DDF es un componente esencial, ya que permite vaciar rápidamente el embalse para eliminar sedimentos en crecidas o sismos, además de servir como respaldo de emergencia para garantizar agua de consumo y riego si falla el sistema principal.

En paralelo, Aysam ejecutó la instalación de un caudalímetro en el Establecimiento Potabilizador Potrerillos, además de concluir otra intervención similar en la planta Luján II. Las obras comenzaron a las 3.30 de la madrugada y se extendieron por 12 horas, lo que impactó el servicio en Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján y Maipú.

La recuperación total de la red de agua se calcula dentro de 24 a 48 horas. Estas acciones se enmarcan en un plan de optimización de la red de distribución, con una inversión de 5.1 millones de dólares. Asimismo, la empresa proyecta instalar dos caudalímetros adicionales en la planta Luján 2, con una inversión superior a 250.000 dólares.