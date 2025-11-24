TN vuelve a Mendoza: cómo será el Gran Premio que definirá al campeón en San Martín

El Turismo Nacional regresa a la provincia para cerrar la temporada con el Gran Premio Coronación Olca Rental. La definición de la Clase 2, con Gonzalo Antolín como favorito, promete un fin de semana de enorme expectativa en el Autódromo Ciudad de San Martín.

El automovilismo nacional vuelve a poner a Mendoza en el centro de la escena. El Turismo Nacional, TN, disputará su última fecha del año los días 28, 29 y 30 de noviembre en San Martín, donde se definirá al campeón de la Clase 2. El regreso genera un fuerte interés local: habrá definición de campeonato y un piloto mendocino peleando por la corona en su propia tierra.

¿Qué significa el regreso del TN a Mendoza y qué se define este fin de semana?

El Gran Premio Coronación marca el cierre de la temporada y definirá al campeón de la Clase 2, la categoría del Turismo Nacional que llega con máxima paridad. La provincia vuelve a recibir al TN después de varios años, reforzando su vínculo con el automovilismo y atrayendo a miles de fanáticos a San Martín.

La Clase 3 ya tiene a su campeón, el mendocino Julián Santero, coronado en Córdoba. Por eso la atención estará puesta en la Clase 2, donde Gonzalo Antolín —el sanrafaelino que lidera el torneo— intentará quedarse con el título.

¿Cómo está la pelea por el campeonato de la Clase 2?

La definición será electrizante: hay nueve pilotos con chances matemáticas de coronarse. La diferencia de puntos es mínima y obliga a una carrera sin margen de error.

Pelea por el título – Clase 2 del TN

Gonzalo Antolín – 243 Juan Pablo Pastori – 242 Bautista Damiani – 236,5 Joaquín Cafaro – 234 Francisco Coltrinari – 227 Renzo Blotta – 220,5 Alejo Cravero – 220,5 Nicolás Posco – 217 Iñaki Beitia – 183,5

Para Alejo Cravero e Iñaki Beitia, la única posibilidad de ser campeones exige ganar la competencia final, un requisito reglamentario clave dentro de la categoría.

¿Qué días se corre y cómo será el cronograma en San Martín?

El Gran Premio Coronación se disputará el 28, 29 y 30 de noviembre en el Autódromo Ciudad de San Martín. Durante las tres jornadas habrá entrenamientos, clasificaciones, series y las finales que cerrarán la temporada 2025.

¿Quiénes pueden ingresar sin cargo al autódromo y cómo obtener el beneficio?

El evento espera una masiva concurrencia y por eso se implementó un sistema de acceso especial.

Ingresan sin cargo:

– Jubilados

– Personas con discapacidad (presentando CUD)

Procedimiento:

– El beneficio se gestiona de manera anticipada, no el día de la carrera.

– Días: jueves y viernes, de 9 a 19.

– Requisitos: DNI + carnet de jubilado o CUD.

– Trámite presencial y realizado por el titular.

– Ingreso exclusivo por Puerta 2, sobre calle Raúl Ricardo Alfonsín.

¿Cómo ingresan los menores y dónde pueden ubicarse?

– Menores de 10 años: no pagan entrada, pero deben ingresar con un adulto responsable.

– Ubicación: depende de la entrada del adulto (si el adulto paga boxes, el menor puede acompañarlo allí).

¿Dónde comprar las entradas para el público general?

Las entradas se encuentran disponibles en los puntos de venta oficiales del Turismo Nacional en Entrada Web. Se recomienda adquirirlas con anticipación por la alta demanda esperada.