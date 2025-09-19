Noticias Mendoza

Mendoza
Guaymallén

Todo listo para una nueva edición de la Feria del Libro en el Le Parc

La fiesta de las letras se realizará del jueves 25 de septiembre al domingo 5 de octubre en el Espacio Cultural Julio Le Parc. También habrá actividades de San Rafael, San Carlos, Santa Rosa, General Alvear y San Martín.

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, invita a participar de una nueva edición de la Feria del Libro. Desde el jueves 25 de septiembre hasta el domingo 5 de octubre se llevará a cabo el encuentro en el Espacio Cultural Julio Le Parc, ubicado en Godoy Cruz y Mitre de Guaymallén. Además, llegará a distintos departamentos de la provincia como San Martín, San Carlos, San Rafael, Santa Rosa y General Alvear.

En esta oportunidad, el evento estará dedicado al reconocido historietista Juan Giménez, fallecido en 2020 a los 82 años, tras contraer Covid-19. Una verdadera leyenda para la provincia. Fue un creador de mundos fantásticos.

Con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar de una gran variedad de actividades culturales. En la Feria del Libro de Mendoza 2025, durante once días se podrá disfrutar de increíbles acciones culturales entre la presentación de títulos de nuevos de libros, charlas de autores, entrevistas, mesas temáticas, homenajes, literatura infantil y juvenil, ciclos de bibliotecas públicas y populares, talleres, fanzines, proyectos alternativos y propuestas en las que la literatura se entrelaza con otros lenguajes y disciplinas como el teatro y la proyección de películas.

Escuchá tres adelantos de TREN: el power trío de Mendoza que sonará en el Le Parc

Una acción especial

En la mañana de este jueves, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, y su equipo repartieron libros a la comunidad mendocina como símbolo de invitación a este tradicional evento que se lleva a cabo todos los años. Fue en la esquina de Gutiérrez y España, frente al edificio donde funciona Cultura.

Con este gesto se busca convocar a los mendocinos para que sean partícipes de este evento incentivando y valorando la cultura mendocina.

Invitados especiales: voces que atraviesan la literatura y el arte

Quienes formarán parte de la programación en el Espacio Julio Le Parc son Eduardo Sacheri, Rocambole, Doctor Chinasky, Iván Noble, Rep, Martín Caparrós, César González, Florencia Canale, Juan Sasturain, Pablo Bernasconi y Alejandro Wall.

La feria también contará con la presencia de figuras en los distintos departamentos. En Santa Rosa estarán Narda Lépez y Fabián Vena. En San Martín, Rocambole, Chango Spasiuk y Pablo Bernasconi. En San Carlos, Iván Noble. En San Rafael, Eduardo Sacheri, Doctor Chinasky y Rep; y en General Alvear, Fabián Vena y Nito Mestre.

Más de 50 locales integrarán el recorrido de esta nueva edición entre libros, revistas, cómics, fanzines y diversas publicaciones. Estos espacios contarán con un lugar y una infraestructura adecuada, tanto para la comodidad de los visitantes como para la organización y el cuidado del material que ofrecerán con atractivas y novedosas ofertas.

