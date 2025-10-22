La Fiesta Provincial de la Cerveza se realizará del 5 al 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza. La grilla ya está confirmada y arrancó la venta de entradas.

El Volumen 18 del Festival cervecero más grande del oeste argentino confirmó su grilla. Las entradas ya están en venta en Passline en diferentes combos para ir en familia o con amigos.

Además, se informó el ingreso de menores gratis hasta 10 años y las entradas para personas con discapacidad.

En este caso, los cupos serán limitados y estarán habilitados a partir del 3 de noviembre en el Teatro Plaza. Allí, las personas con discapacidad podrán retirar sólo una entrada con la documentación correspondiente. La boletería, ubicada en Colón 27, abre sus puertas de 9 a 15, de lunes a viernes.

Mientras que los niños de hasta 10 años podrán ingresar a la Fiesta Provincial de la Cerveza de forma gratuita acompañados de un adulto con entrada. Asimismo, los menores de 12 años deberán ingresar con un adulto responsable.

Grilla definida

Este año, el Hipódromo de Mendoza volverá a vibrar del 5 al 7 de diciembre con una gran programación.

El viernes 5 abrirá con ritmo y baile. Entonces, Damas Gratis, ícono de la cumbia villera liderado por Pablo Lescano, encabezará la primera jornada. También estarán La Banda de Carlitos (LBC) y Eugenia Quevedo, con toda la energía del cuarteto cordobés.

Mientras que el sábado 6 será territorio del rock, con Ciro y Los Persas, Piti Fernández y La Franela. Así, himnos, guitarras y actitud marcarán una noche poderosa donde convivirán clásicos y nuevas fusiones.

Finalmente, el domingo 7 llegará el gran cierre. Cazzu, referente del trap y lo urbano, compartirá escenario con los mexicanos de Molotov y La Konga. Además, se sumará a esta gran fiesta DJ Mami con una despedida explosiva y a puro baile.

Las bandas locales, alma del festival

Como cada año, la Fiesta Provincial de la Cerveza no sería la misma sin sus bandas locales. Ellas aportarán su esencia y su identidad mendocina al escenario mayor, reafirmando el espíritu participativo y cultural del evento.

Cabe destacar que aún se encuentran habilitadas las inscripciones para el concurso de bandas locales. Por lo tanto, quienes deseen formar parte del Volumen 18 deberán presentar su propuesta hasta el 3 de noviembre inclusive. Así, podrán hacerlo mediante este formulario online.

Es importante aclarar que quienes se inscriban deberán ser mendocinos y contar con canciones de autoría propia. Además, no podrán participar quienes ya lo hayan hecho en la edición 2024.

Con este certamen, la Municipalidad impulsa la participación de artistas mendocinos que desean mostrar su talento en uno de los escenarios más importantes de la provincia.