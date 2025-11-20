Será el próximo 12 de diciembre en la arena del Park Hyatt Hotel. Suenan nombres como el de Juan Carrasco, Brisa Alfonzo y el Turco Adrián Buonarrigo.

Con la organización de la Promotora Pandolfino Box, el respaldo de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza y el Dreams Casino del Hotel Park Hyatt, se desarrollará el próximo 12 de diciembre el quinto capítulo del “Cuna de Campeones”.

Si bien es cierto aún no está conformada la grilla de combates, trascendieron algunos nombres como el de Juan Carrasco, Brisa Alfonzo, Adrián Buonarrigo y Gumersindo Carrasco.

La promotora trabaja a destajo para confirmar los combates que se desarrollarán el Hotel Hyatt. También confirmaron que habrá una amplia cartelera de combates amateurs.