Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Cierre de Temporada

Todo preparado para el último “Cuna de Campeones”

Será el próximo 12 de diciembre en la arena del Park Hyatt Hotel. Suenan nombres como el de Juan Carrasco, Brisa Alfonzo y el Turco Adrián Buonarrigo.

Con la organización de la Promotora Pandolfino Box, el respaldo de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza y el Dreams Casino del Hotel Park Hyatt, se desarrollará el próximo 12 de diciembre el quinto capítulo del “Cuna de Campeones”.

Si bien es cierto aún no está conformada la grilla de combates, trascendieron algunos nombres como el de Juan Carrasco, Brisa Alfonzo, Adrián Buonarrigo y Gumersindo Carrasco.

La promotora trabaja a destajo para confirmar los combates que se desarrollarán el Hotel Hyatt. También confirmaron que habrá una amplia cartelera de combates amateurs.

También puedes leer

Este viernes

“La Bestia” Damián Castro se presenta este viernes en el Club Villa Seca

Siniestro Vial

Se incendió un camión cargado con 80 motos se incendió las pérdidas fueron totales

Cierre de Temporada

Todo preparado para el último “Cuna de Campeones”

Se fue el Turco

Omar Asad dejó de ser el entrenador de Godoy Cruz

Nueva norma

Multarán a los padres de menores que cometan bullying: qué dice la ley y cómo funcionará

Símbolo en la Ruta

Restauran la histórica “banana de Beltrán” en Mendoza: qué pasó, quién la recupera

Te puede interesar

Talento mendocino

Mariano Villalobos y el Aero Racing Team “volaron” en San Juan

Este viernes

“La Bestia” Damián Castro se presenta este viernes en el Club Villa Seca

Siniestro Vial

Se incendió un camión cargado con 80 motos se incendió las pérdidas fueron totales

Cierre de Temporada

Todo preparado para el último “Cuna de Campeones”

Se fue el Turco

Omar Asad dejó de ser el entrenador de Godoy Cruz

Nueva norma

Multarán a los padres de menores que cometan bullying: qué dice la ley y cómo funcionará

Símbolo en la Ruta

Restauran la histórica “banana de Beltrán” en Mendoza: qué pasó, quién la recupera

Taser en la mira

Un operativo polcial “de película” en San Rafael reavivó un inesperado debate

Guaymallén

Nueva denuncia y graves acusaciones en el caso de la niña de 9 años

San Rafael

Riña fatal: un hombre murió y detuvieron a dos sospechosos

Primera Nacional

Imanol González: “Gimnasia va a estar a la altura de Primera”

San Martín

Investigan el fallecimiento de otra agente policial en el Este: sería al tercero

Guaymallén

Crece la tensión por la denuncia de abuso en la Escuela Abraham Lemos

Empleado y empleador

Sturzenegger detalló los tres ejes de la reforma laboral

Guaymallén

Suspenden una obra por denuncia de abuso infantil en una escuela

El médico Pablo Atchabahian, que fue director de la clínica Santa Clara en Mendoza, es el primer detenido de la causa ANDIS.
Esquema de coimas

Cayó en Mendoza el primer detenido por la causa ANDIS: arrestan a un médico

Impacto millonario

Causa Fecovita: cuáles serían las cooperativas más afectadas en Mendoza

Los Corralitos

Denuncian abuso en la escuela Abraham Lemos: preocupación de las familias

Las Heras

Desbaratan carrera ilegal de galgos en Los Algarrobos: varios detenidos

Ciudad de Mendoza

Peatonal del Vino 2025: Miranda brilló ante más de 110 mil personas