

Efectos del temporal

Tormenta de Santa Rosa: cientos de evacuados, destrozos y emergencias en Mendoza

La Tormenta de Santa Rosa tuvo su fuerte efecto en Mendoza con cientos de evacuados, más de 900 reportes de emergencias de diversa índole, caída de árboles, granizo y el colapso de un hipermercado en el departamento de General San Martín.

La Tormenta de Santa Rosa dejó un saldo negativo en Mendoza, según los reportes oficiales de Defensa Civil, desde donde informaron que cientos de personas fueron evacuadas y se registraron 961 incidentes en toda la provincia, desde filtraciones y viviendas anegadas, hasta caídas de árboles, postes y derrumbes de techos y paredes.

El departamento de Guaymallén fue uno de los más afectados, junto con el distrito de Palmira, en San Martín, y el mismo casco céntrico del departamento del Este de Mendoza, donde un hipermercado colapsó y debió cerrar por riesgo de derrumbe.

“Estamos trabajando con todas las áreas municipales para asistir a los vecinos. La prioridad es garantizar la seguridad de las familias”, señalaron desde Defensa Civil.

El relevamiento detalló que en Tunuyán se registraron 369 casos, en Lavalle otros 369, mientras que en San Martín se reportaron 63 emergencias, entre ellas 60 viviendas con filtraciones y anegamientos. En San Rafael la cifra alcanzó 37, con árboles caídos y asistencia social a familias damnificadas.

