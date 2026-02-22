Tormenta en Mendoza: hubo 149 intervenciones, viviendas anegadas y evacuados

Defensa Civil confirmó 149 intervenciones tras el fuerte temporal que afectó a la provincia entre el sábado 21 y la madrugada del domingo 22 de febrero. Aysam advirtió posibles problemas en el servicio de agua por alta turbidez.

La intensa tormenta que azotó a la provincia de Mendoza entre la mañana del sábado 21 de febrero y la madrugada de este domingo 22 dejó un saldo de 149 intervenciones en distintos departamentos, de acuerdo con el relevamiento oficial de la Dirección Provincial de Defensa Civil local.

El informe detalla viviendas anegadas, derrumbes, rescates de personas y evacuados, con mayor impacto en departamentos del Área Metropolitana. Las autoridades mantienen el monitoreo ante posibles nuevas inestabilidades climáticas.

¿Cuáles fueron los departamentos más afectados por la tormenta?

El mayor número de intervenciones se registró en el Gran Mendoza, especialmente en Godoy Cruz y Las Heras.

En Godoy Cruz se contabilizaron 61 novedades, entre ellas:

Derrumbe de pared: 1

Rescate de personas en vehículo en el dique Frías: 3

Personas evacuadas a casas de familiares en el barrio Los Cerrillos: 40

Viviendas anegadas: 17

En Las Heras se registraron 51 intervenciones:

Viviendas anegadas: 48

Derrumbe de vivienda sin lesionados: 3

Por su parte, en la Ciudad de Mendoza (Capital) hubo 12 novedades:

Viviendas anegadas: 10

Cable caído: 1

Árbol caído: 1

¿Qué pasó en el Este provincial?

En el Este también se reportaron daños, aunque en menor cantidad.

En Santa Rosa se registraron 20 filtraciones de techo en los distritos de La Dormida y Las Catitas.

En Guaymallén se informaron 3 viviendas anegadas.

En Maipú se reportaron 2 intervenciones:

Cable cortado: 1

Vivienda anegada: 1

El total general asciende a 149 intervenciones en toda la provincia.

¿Hubo evacuados o personas heridas?

Según el parte oficial, no se informaron víctimas fatales ni heridos de gravedad. Sin embargo, en Godoy Cruz 40 personas debieron ser evacuadas preventivamente hacia viviendas de familiares debido al ingreso de agua en sus hogares.

Además, se realizaron rescates de personas atrapadas en vehículos, especialmente en zonas cercanas al dique Frías, donde la acumulación de agua complicó la circulación.

Los derrumbes registrados no dejaron lesionados, aunque sí provocaron daños materiales en viviendas.

¿Qué informó Aysam sobre el servicio de agua?

La empresa Aguas Mendocinas (Aysam) emitió un comunicado en el que explicó que la fuerte tormenta en el Área Metropolitana y el Piedemonte, sumada a la apertura de compuertas del Dique Cipolletti, provocó un aumento significativo en la turbidez del agua cruda que ingresa a los establecimientos potabilizadores.

Como consecuencia, podrían registrarse inconvenientes en el servicio de agua potable en distintos sectores del Gran Mendoza durante las próximas horas.

Desde la empresa solicitaron a la población hacer un uso responsable y solidario del recurso hasta que el sistema se normalice. Recomendaron evitar el llenado de piletas y el uso innecesario de agua potable mientras se estabilizan los niveles de turbidez.

¿Cómo sigue el monitoreo tras la tormenta?

Desde Defensa Civil indicaron que continúa el seguimiento de la situación meteorológica ante la posibilidad de nuevas inestabilidades. Si bien el pronóstico anticipa mejoras, el suelo saturado y los cauces con mayor caudal obligan a mantener la vigilancia en zonas vulnerables.

Las autoridades recordaron que ante emergencias se debe dar aviso inmediato a los números oficiales y evitar circular por calles anegadas o cauces aluvionales durante lluvias intensas.

La tormenta volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de algunos sectores del Gran Mendoza ante precipitaciones de gran intensidad, especialmente en áreas con deficiencias de drenaje o cercanas a cauces naturales.

Con 149 intervenciones en pocas horas, el operativo desplegado por los organismos provinciales y municipales permitió asistir a vecinos afectados y mitigar daños mayores. No obstante, el llamado oficial es a mantener la prevención ante eventuales nuevos episodios climáticos.