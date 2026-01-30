Noticias Mendoza

Mendoza
Estado del tiempo

Fuertes tormentas con granizo y viento afectaron a Mendoza y rige alerta naranja

Las lluvias intensas comenzaron en Maipú y Luján de Cuyo y se extendieron al Gran Mendoza. Hubo granizo pequeño, caída de árboles, anegamientos y cortes en el Metrotranvía.

Las fuertes tormentas con lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento afectaron este viernes por la tarde a distintos departamentos de Mendoza, tal como había sido advertido por los organismos oficiales. Los fenómenos comenzaron pasado el mediodía y provocaron anegamientos, caída de árboles y complicaciones en el tránsito en varias zonas de la provincia.

Tormenta en Ciudad de Mendoza: operativo nocturno por caída de árboles y anegamientos

¿Dónde se registraron las primeras tormentas en Mendoza?

Pasado el mediodía, el cielo se cubrió completamente y comenzaron las lluvias intensas en zonas de Maipú y Luján de Cuyo. En esos departamentos se registraron fuertes vientos y caída de granizo de tamaño pequeño.

Intensa lluvia y granizo en la localidad de Los Cerrillos, Tupungato, Valle de Uco.

¿Qué departamentos fueron afectados por las lluvias intensas?

A partir de las 14, las tormentas se extendieron a Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras, donde se registró una importante acumulación de agua. La cantidad de precipitaciones provocó la inundación de acequias, calles y rutas en distintos puntos del Gran Mendoza.

Las lluvias en alta montaña dañaron una defensa aluvional e invadieron la calzada . La provincia permanece bajo advertencia por tormentas intensas y granizo
Las lluvias en alta montaña dañaron una defensa aluvional e invadieron la calzada . La provincia permanece bajo advertencia por tormentas intensas y granizo

¿Qué daños provocaron el viento y las tormentas?

Las ráfagas intensas ocasionaron la caída de árboles y ramas en varias calles, generando cortes de cables y complicaciones en la circulación vehicular. Uno de los episodios más relevantes ocurrió en calle Belgrano y avenida Emilio Civit, en Ciudad, donde la caída de un árbol provocó el corte momentáneo del servicio del Metrotranvía alrededor de las 15:50.

¿Qué alertas rigen para Mendoza este viernes?

La Dirección de Contingencias Climáticas emitió una alerta naranja por tormentas fuertes a severas para la tarde de este viernes 30 de enero. Según el informe oficial, se esperan abundantes precipitaciones, intensa actividad eléctrica y posible caída de granizo, especialmente en el Valle de Uco y el sur provincial.

¿Qué zonas están bajo alerta amarilla?

Además, rige una alerta amarilla por probabilidad de tormentas intensas con granizo para la cordillera y precordillera del centro y norte provincial, el Gran Mendoza y la zona Este. Los fenómenos podrían presentarse de manera localizada, con lluvias intensas y actividad eléctrica.

