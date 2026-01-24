Noticias Mendoza

Mendoza
Contingencias climáticas

Tormenta en Ciudad de Mendoza: operativo nocturno por caída de árboles y anegamientos

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza desplegó un amplio operativo durante la noche del viernes y la madrugada del sábado para relevar daños y asistir a vecinos tras la tormentatormenta en Mendoza, Ciudad de Mendoza, operativo municipal, caída de árboles que afectó distintos sectores de la capital.

Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, una intensa tormenta impactó en distintos sectores de la Ciudad de Mendoza, generando acumulación de agua, fuertes vientos y arrastre de sedimentos y la caída de árboles y anegamientos. Ante este escenario, los equipos municipales trabajaron de manera ininterrumpida para relevar daños y brindar asistencia inmediata en las zonas afectadas.

Fuerte tormenta eléctrica con granizo y viento afectó al Gran Mendoza

¿Qué daños provocó la tormenta en la Ciudad de Mendoza?

El temporal ocasionó la caída de ramas, árboles y cables, además de otros inconvenientes derivados del viento y la gran cantidad de agua acumulada. Algunos daños y desperfectos continúan siendo intervenidos por personal municipal durante la jornada de este sábado.

¿Cuántos agentes participaron del operativo municipal?

Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron que durante la tormenta se desplegaron 20 móviles de preventores, 18 preventores a pie y 35 agentes de Tránsito, lo que representa un total de 73 personas abocadas al operativo. Actualmente, el área de Tránsito mantiene 9 cortes de calles debido a la caída de árboles y ramas de gran porte.

¿Qué tareas realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano?

El área de Servicios Públicos trabajó durante toda la noche y, tras el cambio de guardia, continúa desarrollando tareas en distintos puntos de la capital. Además de la cuadrilla de emergencia, se incorporaron refuerzos para agilizar despejes, levantamiento de material y trozado de troncos de grandes dimensiones.

¿Cómo se coordinan las intervenciones con Edemsa?

En los casos donde se vio afectado el tendido eléctrico, las tareas municipales avanzan de manera articulada y posterior a la intervención de Edemsa, a fin de garantizar la seguridad del personal y de los vecinos.

¿En qué zonas se registraron intervenciones?

Entre los puntos donde se realizaron tareas se encuentran: Perú entre Pedro Molina y Colón; Colón al 400 y al 700; Rivadavia al 600; Serú y República del Líbano; Necochea al 100; Tiburcio Benegas al 800 y al 1100; 25 de Mayo y Pedro Molina; Montevideo y Perú; Rufino Ortega al 100; Perú al 400 y Rubilar al 3200.

¿A dónde comunicarse ante una emergencia?

Desde la Municipalidad recuerdan que ante cualquier emergencia los vecinos deben comunicarse al 911 o al 147.

