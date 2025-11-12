Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Contingencias climáticas

Tornado entre Mendoza, Neuquén y La Pampa: impactantes imágenes

El fenómeno se registró en la zona del yacimiento Corcovo y fue captado en un video que rápidamente se viralizó en redes. El Servicio Meteorológico Nacional mantenía alertas por tormentas y granizo en la región.

Una jornada marcada por alertas meteorológicas en la Patagonia culminó con la formación de un tornado en la zona del yacimiento Corcovo, ubicado en el límite entre Mendoza, Neuquén y La Pampa.

El episodio ocurrió en la tarde del lunes y quedó registrado en un video que se difundió rápidamente en redes sociales. Las imágenes muestran el embudo del tornado desplazándose sobre un campo sin cultivar, acompañado de un fuerte estruendo y un cielo cubierto de nubes oscuras, lo que generó asombro entre los usuarios.

Alertas y antecedentes recientes

El fenómeno se produjo en un contexto de alerta amarilla por tormentas y granizo emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para parte del territorio neuquino. La inestabilidad venía afectando la región desde el fin de semana, y días antes ya se habían reportado otros dos tornados en Neuquén, uno de ellos en el yacimiento El Trapial.

Según detalló el SMN, el tornado de El Trapial fue un “tornado no supercelular”, una formación breve y poco frecuente en la zona, generada por tormentas convectivas. Este tipo de fenómenos, explicaron desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), puede presentarse sin que exista una tormenta severa asociada a una supercelda.

Qué diferencia un tornado de un torbellino de polvo

Las autoridades meteorológicas aclararon además que el tornado de Corcovo no debe confundirse con los llamados “torbellinos de polvo o arena”, también conocidos como “diablos de polvo”.

Estos últimos se originan en días soleados, por el fuerte calentamiento del suelo, y si bien levantan columnas de polvo giratorio, no poseen la intensidad ni el poder destructivo de un tornado tradicional.

También puedes leer

Luján de Cuyo

Una familia mendocina abrió su casa para dar de comer a más de 70 familias

Violencia familiar

La quiso matar en Ciudad: la golpeó con un hierro y prendió fuego la casa

Contingencias climáticas

Tornado entre Mendoza, Neuquén y La Pampa: impactantes imágenes

Celebra su día

La mayor comunidad en apoyo a refugiados es argentina

Política de Defensa

Cuestionamientos a la gestión de Luis Petri en Defensa, según análisis nacional

Descuartizadas

La Justicia Federal investigará el caso del triple crimen con sello narco

Te puede interesar

Copa Libertadores

Atento, Lepra: un héroe del ascenso podría retornar a Independiente

Luján de Cuyo

Una familia mendocina abrió su casa para dar de comer a más de 70 familias

Violencia familiar

La quiso matar en Ciudad: la golpeó con un hierro y prendió fuego la casa

Contingencias climáticas

Tornado entre Mendoza, Neuquén y La Pampa: impactantes imágenes

Celebra su día

La mayor comunidad en apoyo a refugiados es argentina

Política de Defensa

Cuestionamientos a la gestión de Luis Petri en Defensa, según análisis nacional

Descuartizadas

La Justicia Federal investigará el caso del triple crimen con sello narco

Sufrió una fractura

Comenzó en Mendoza el juicio por un caso de maltrato infantil a un niño de 3 años

Suspensión de clases

Amenaza de tiroteo en un colegio religioso de Ciudad generó alarma

Pensando el 2027

Ulpiano Suarez, el intendente con mejor imagen del país que podría suceder a Cornejo

Contingencias climáticas

Mendoza termina la lucha antigranizo: el Gobierno apuesta por asistencia directa

DGE

Mendoza bloqueó el acceso a Roblox en todas las escuelas por seguridad digital

Contingencias Climáticas

El Gobierno de Mendoza prestará aviones a San Rafael para reforzar la lucha antigranizo

Supuesto ofrecimiento

Lourdes Arrieta desmintió que LLA le haya ofrecido volver: “Es información falsa”

Hockey sobre patines

Andes Talleres e IMPSA son campeones panamericanos en San Juan

Valle de Uco

La Cámara de Comercio de Tunuyán celebra su 64° aniversario mirando el futuro

Inseguridad vial

Dos muertos tras un choque frontal entre camiones en la Ruta 7

Millones y doble vida

El falso médico chileno que montó una clínica fantasma en Mendoza: estafa a obras sociales

Rugby

Marista es tricampeon del Cuyano 2025 tras vencer a Mendoza

Cronograma electoral

Seis municipios de Mendoza volverán a las urnas en febrero: qué se vota y cómo será