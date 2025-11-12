El fenómeno se registró en la zona del yacimiento Corcovo y fue captado en un video que rápidamente se viralizó en redes. El Servicio Meteorológico Nacional mantenía alertas por tormentas y granizo en la región.

Una jornada marcada por alertas meteorológicas en la Patagonia culminó con la formación de un tornado en la zona del yacimiento Corcovo, ubicado en el límite entre Mendoza, Neuquén y La Pampa.

El episodio ocurrió en la tarde del lunes y quedó registrado en un video que se difundió rápidamente en redes sociales. Las imágenes muestran el embudo del tornado desplazándose sobre un campo sin cultivar, acompañado de un fuerte estruendo y un cielo cubierto de nubes oscuras, lo que generó asombro entre los usuarios.

Alertas y antecedentes recientes

El fenómeno se produjo en un contexto de alerta amarilla por tormentas y granizo emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para parte del territorio neuquino. La inestabilidad venía afectando la región desde el fin de semana, y días antes ya se habían reportado otros dos tornados en Neuquén, uno de ellos en el yacimiento El Trapial.

Según detalló el SMN, el tornado de El Trapial fue un “tornado no supercelular”, una formación breve y poco frecuente en la zona, generada por tormentas convectivas. Este tipo de fenómenos, explicaron desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), puede presentarse sin que exista una tormenta severa asociada a una supercelda.

Qué diferencia un tornado de un torbellino de polvo

Las autoridades meteorológicas aclararon además que el tornado de Corcovo no debe confundirse con los llamados “torbellinos de polvo o arena”, también conocidos como “diablos de polvo”.

Estos últimos se originan en días soleados, por el fuerte calentamiento del suelo, y si bien levantan columnas de polvo giratorio, no poseen la intensidad ni el poder destructivo de un tornado tradicional.