Torneo Vendimia Máster de hockey sobre patines: Mendoza recibe a más de 300 jugadores de América

El tradicional Torneo Vendimia Máster celebrará su XIII edición este fin de semana en Mendoza con la participación de cerca de 320 deportistas de Argentina y otros países del continente. El certamen, organizado por el referente del hockey sobre patines Fabio Falco, sumará este año una nueva categoría y combinará competencia deportiva, camaradería y tradición vendimial.

El hockey sobre patines volverá a vivir una verdadera fiesta en Mendoza con la realización de la XIII edición del Torneo Vendimia Máster, un certamen que reunirá a jugadores de distintos puntos del país y del continente y que se disputará durante este fin de semana en diferentes clubes de la provincia.

El impulsor y principal organizador del torneo es Fabio Falco, reconocido referente del hockey mendocino que ha desarrollado una extensa trayectoria como jugador, entrenador y dirigente. Actualmente, su rol está enfocado en la organización de este tradicional suceso deportivo que cada año convoca a decenas de equipos y cientos de deportistas.

Según explicó Falco, la organización trabaja contrarreloj en los últimos detalles para recibir a cerca de 320 jugadores que llegarán a Mendoza con el objetivo de participar en la competencia y compartir un encuentro deportivo que también pone en valor la cultura vendimial de la provincia.

“Nos quedan pocas horas para ultimar detalles y recibir a casi 300 jugadores que vienen a Mendoza a disfrutar del hockey y también de nuestros vinos”, señaló el organizador.

¿Qué es el Torneo Vendimia Máster de hockey sobre patines?

El Torneo Vendimia Máster es una competencia que reúne a jugadores que continúan vinculados al hockey sobre patines luego de haber pasado por distintas etapas competitivas. Se trata de un certamen que prioriza el encuentro entre deportistas, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la comunidad que rodea a esta disciplina.

A lo largo de sus distintas ediciones, el torneo se consolidó como un espacio donde el deporte convive con el espíritu festivo de la Vendimia mendocina, generando un ambiente que combina competencia, camaradería y tradición.

En esta XIII edición, el certamen volverá a convocar a jugadores de distintos puntos del continente, consolidando su carácter internacional y reforzando el lugar que ocupa Mendoza dentro del mapa del hockey sobre patines.

¿Qué novedades tendrá la edición 2026 del torneo?

Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de una nueva categoría: la +35. La iniciativa busca brindar un espacio competitivo para aquellos jugadores que recientemente han dejado la actividad profesional pero que desean continuar vinculados al deporte.

“Para esta edición incorporamos la categoría +35, que reúne a quienes hace poco se retiraron de la competencia”, explicó Falco.

La nueva categoría se suma a las ya tradicionales divisiones del torneo, ampliando la participación y permitiendo que más deportistas formen parte de este encuentro deportivo que ya es un clásico del calendario del hockey sobre patines.

¿Qué jugadores y países participarán del Torneo Vendimia Máster?

La edición 2026 contará con la presencia de deportistas provenientes de distintos países del continente, lo que reafirma el carácter internacional del certamen.

Entre las delegaciones confirmadas se encuentran jugadores de:

Chile

Estados Unidos

México

Colombia

Además, participarán equipos y jugadores de diferentes provincias argentinas, entre ellas:

San Juan

Córdoba

Entre Ríos

Para Falco, el espíritu del torneo va más allá de los resultados deportivos. Uno de los objetivos principales es fortalecer los vínculos entre quienes forman parte del mundo del hockey sobre patines.

“Es un torneo donde prima la camaradería y la amistad”, remarcó el organizador.

¿En qué clubes se disputará el torneo en Mendoza?

La sede principal del Torneo Vendimia Máster será la pista del Club IMPSA, uno de los escenarios históricos del hockey sobre patines mendocino.

Sin embargo, debido a la gran cantidad de partidos programados, la competencia también se desarrollará en otras instituciones de la provincia:

Club Petroleros YPF

Club Godoy Cruz Antonio Tomba

Además, la organización prevé sedes alternativas en caso de que las condiciones climáticas compliquen la programación original. Entre los espacios previstos se encuentran:

Petroleros

Casa de Italia

Club San Martín

El clima inestable registrado en los últimos días obligó a los organizadores a planificar distintos escenarios para garantizar que el torneo pueda desarrollarse con normalidad.

¿Qué actividad especial habrá vinculada al vino?

El torneo también tendrá un momento especial dedicado a la vitivinicultura, una de las actividades más representativas de Mendoza.

Durante la tarde del jueves se presentará un vino homenaje al hockey sobre patines argentino, una iniciativa impulsada por el Comité Nacional de Hockey sobre Patines que busca reconocer la historia y la identidad de este deporte profundamente arraigado en la región.

La propuesta busca unir dos símbolos de la cultura mendocina: el hockey sobre patines y el vino, generando un espacio de celebración que combine deporte, tradición y reconocimiento a los protagonistas de esta disciplina.

Finalmente, Falco agradeció el respaldo recibido por parte de las instituciones que acompañan la realización del torneo. Entre ellas se destacan los clubes anfitriones, la Asociación Mendocina de Patín, la CoMeDe y la Municipalidad de Godoy Cruz, que declaró al certamen de interés municipal.

Con más de trescientos jugadores, delegaciones internacionales y una nueva categoría en competencia, la XIII edición del Torneo Vendimia Máster promete consolidarse como uno de los encuentros más importantes del hockey sobre patines en la región.