Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Competencia regional

Torneo Vendimia Máster de hockey sobre patines: Mendoza recibe a más de 300 jugadores de América

El tradicional Torneo Vendimia Máster celebrará su XIII edición este fin de semana en Mendoza con la participación de cerca de 320 deportistas de Argentina y otros países del continente. El certamen, organizado por el referente del hockey sobre patines Fabio Falco, sumará este año una nueva categoría y combinará competencia deportiva, camaradería y tradición vendimial.

El hockey sobre patines volverá a vivir una verdadera fiesta en Mendoza con la realización de la XIII edición del Torneo Vendimia Máster, un certamen que reunirá a jugadores de distintos puntos del país y del continente y que se disputará durante este fin de semana en diferentes clubes de la provincia.

El impulsor y principal organizador del torneo es Fabio Falco, reconocido referente del hockey mendocino que ha desarrollado una extensa trayectoria como jugador, entrenador y dirigente. Actualmente, su rol está enfocado en la organización de este tradicional suceso deportivo que cada año convoca a decenas de equipos y cientos de deportistas.

Según explicó Falco, la organización trabaja contrarreloj en los últimos detalles para recibir a cerca de 320 jugadores que llegarán a Mendoza con el objetivo de participar en la competencia y compartir un encuentro deportivo que también pone en valor la cultura vendimial de la provincia.

“Nos quedan pocas horas para ultimar detalles y recibir a casi 300 jugadores que vienen a Mendoza a disfrutar del hockey y también de nuestros vinos”, señaló el organizador.

¿Qué es el Torneo Vendimia Máster de hockey sobre patines?

El Torneo Vendimia Máster es una competencia que reúne a jugadores que continúan vinculados al hockey sobre patines luego de haber pasado por distintas etapas competitivas. Se trata de un certamen que prioriza el encuentro entre deportistas, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la comunidad que rodea a esta disciplina.

A lo largo de sus distintas ediciones, el torneo se consolidó como un espacio donde el deporte convive con el espíritu festivo de la Vendimia mendocina, generando un ambiente que combina competencia, camaradería y tradición.

En esta XIII edición, el certamen volverá a convocar a jugadores de distintos puntos del continente, consolidando su carácter internacional y reforzando el lugar que ocupa Mendoza dentro del mapa del hockey sobre patines.

¿Qué novedades tendrá la edición 2026 del torneo?

Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de una nueva categoría: la +35. La iniciativa busca brindar un espacio competitivo para aquellos jugadores que recientemente han dejado la actividad profesional pero que desean continuar vinculados al deporte.

“Para esta edición incorporamos la categoría +35, que reúne a quienes hace poco se retiraron de la competencia”, explicó Falco.

La nueva categoría se suma a las ya tradicionales divisiones del torneo, ampliando la participación y permitiendo que más deportistas formen parte de este encuentro deportivo que ya es un clásico del calendario del hockey sobre patines.

¿Qué jugadores y países participarán del Torneo Vendimia Máster?

La edición 2026 contará con la presencia de deportistas provenientes de distintos países del continente, lo que reafirma el carácter internacional del certamen.

Entre las delegaciones confirmadas se encuentran jugadores de:

  • Chile
  • Estados Unidos
  • México
  • Colombia

Además, participarán equipos y jugadores de diferentes provincias argentinas, entre ellas:

  • San Juan
  • Córdoba
  • Entre Ríos

Para Falco, el espíritu del torneo va más allá de los resultados deportivos. Uno de los objetivos principales es fortalecer los vínculos entre quienes forman parte del mundo del hockey sobre patines.

“Es un torneo donde prima la camaradería y la amistad”, remarcó el organizador.

¿En qué clubes se disputará el torneo en Mendoza?

La sede principal del Torneo Vendimia Máster será la pista del Club IMPSA, uno de los escenarios históricos del hockey sobre patines mendocino.

Sin embargo, debido a la gran cantidad de partidos programados, la competencia también se desarrollará en otras instituciones de la provincia:

  • Club Petroleros YPF
  • Club Godoy Cruz Antonio Tomba

Además, la organización prevé sedes alternativas en caso de que las condiciones climáticas compliquen la programación original. Entre los espacios previstos se encuentran:

  • Petroleros
  • Casa de Italia
  • Club San Martín

El clima inestable registrado en los últimos días obligó a los organizadores a planificar distintos escenarios para garantizar que el torneo pueda desarrollarse con normalidad.

¿Qué actividad especial habrá vinculada al vino?

El torneo también tendrá un momento especial dedicado a la vitivinicultura, una de las actividades más representativas de Mendoza.

Durante la tarde del jueves se presentará un vino homenaje al hockey sobre patines argentino, una iniciativa impulsada por el Comité Nacional de Hockey sobre Patines que busca reconocer la historia y la identidad de este deporte profundamente arraigado en la región.

La propuesta busca unir dos símbolos de la cultura mendocina: el hockey sobre patines y el vino, generando un espacio de celebración que combine deporte, tradición y reconocimiento a los protagonistas de esta disciplina.

Finalmente, Falco agradeció el respaldo recibido por parte de las instituciones que acompañan la realización del torneo. Entre ellas se destacan los clubes anfitriones, la Asociación Mendocina de Patín, la CoMeDe y la Municipalidad de Godoy Cruz, que declaró al certamen de interés municipal.

Con más de trescientos jugadores, delegaciones internacionales y una nueva categoría en competencia, la XIII edición del Torneo Vendimia Máster promete consolidarse como uno de los encuentros más importantes del hockey sobre patines en la región.

También puedes leer

Salud militar en riesgo

Más presión para Petri: Arrieta agita a los afiliados de IOSFA para que “rompan el silencio”

Conflictos en el Gobierno

Victoria Villarruel denunció a Luis Petri y se profundiza la interna en el oficialismo

Vino argentino

Mendoza será sede de Sitevinitech 2026, la feria internacional clave para la industria vitivinícola

Siniestro en el Este

Incendio en un casino de San Martín: bomberos trabajan en el lugar y rescataron a dos personas del techo

Seguridad pública

Diputados aprobó la reforma de la Ley 6722: cuándo podrá usar su arma de fuego la Policía de Mendoza

Conflictos en el Gobierno

Villarruel apuntó contra Adorni y profundizó la crisis interna en el Gobierno de Milei

Te puede interesar

Competencia regional

Torneo Vendimia Máster de hockey sobre patines: Mendoza recibe a más de 300 jugadores de América

Salud militar en riesgo

Más presión para Petri: Arrieta agita a los afiliados de IOSFA para que “rompan el silencio”

Conflictos en el Gobierno

Victoria Villarruel denunció a Luis Petri y se profundiza la interna en el oficialismo

Vino argentino

Mendoza será sede de Sitevinitech 2026, la feria internacional clave para la industria vitivinícola

Siniestro en el Este

Incendio en un casino de San Martín: bomberos trabajan en el lugar y rescataron a dos personas del techo

Seguridad pública

Diputados aprobó la reforma de la Ley 6722: cuándo podrá usar su arma de fuego la Policía de Mendoza

Conflictos en el Gobierno

Villarruel apuntó contra Adorni y profundizó la crisis interna en el Gobierno de Milei

Coimas y obra pública

Cristina Kirchner deberá declarar de forma presencial en la Causa Cuadernos el 17 de marzo

Alta montaña

Rescataron a dos jóvenes tras un riesgoso descenso en el Cañón del Atuel: uno cayó y el otro quedó colgado a 25 metros

Ciudad de Mendoza

Mundial de la Hamburguesa en Mendoza: cuándo es, cuánto cuesta el combo y qué locales compiten por el título

Destacados remeros

El Club Mendoza de Regatas ganó la Regata Vendimia y celebró los 80 años de la histórica competencia de remo

Elecciones 2027

Sergio Massa reapareció en Mendoza y respaldó a Matías Stevanato en la carrera hacia la gobernación de 2027

Militares sin cobertura

Lourdes Arrieta apuntó contra Luis Petri por la crisis en IOSFA tras el intento de suicidio de un suboficial

Presidenta en ejercicio

Vendimia 2026 y un escenario en Mendoza que fue de lo institucional a lo grotesco

Contingencias climáticas

Tormenta en Mendoza: dónde llovió más, cuánto cayó y qué daños dejó el fuerte temporal

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: lluvias en el Este, viento del sur y mejora progresiva hacia la noche

Calendario vendimial

Vendimia: San Rafael brilló en el rally sudamericano: segundo lugar en carros y cierre del SARR 2026

Vendimia 2026

Victoria Villarruel en Mendoza visitó el Valle de Uco y escuchó a productores en la Sociedad Rural

Elecciones 2027

Cobos respalda a Ulpiano Suarez para 2027 y marca distancia de Petri tras el Desayuno de la Coviar

Vendimia 2026

Desayuno de la Coviar: Omar Félix cruzó al presidente saliente y habló de “un discurso vacío”