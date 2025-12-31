Noticias Mendoza

Mendoza
Potrerillos

Tragedia vial: un niño murió y una mujer está grave tras un vuelco en Ruta 7

Un automóvil volcó este miércoles al mediodía en Potrerillos, sobre la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1080. Un niño falleció pese a las maniobras de reanimación y una mujer permanece en estado grave. Ambos son oriundos de Mendoza.

Un grave accidente vial ocurrió este miércoles al mediodía en Potrerillos, Luján de Cuyo, cuando un automóvil volcó sobre la Ruta 7. Como consecuencia del accidente, un niño perdió la vida y una mujer resultó gravemente herida, según confirmaron fuentes oficiales.

¿Dónde ocurrió el accidente en Potrerillos?

El vuelco se produjo a la altura del kilómetro 1080 de la Ruta 7, en jurisdicción del departamento de Luján de Cuyo. En la zona se desplegó un amplio operativo de emergencia.

¿Quiénes fueron las personas afectadas?

De acuerdo a la información oficial disponible, las dos personas involucradas en el accidente son oriundas de Mendoza: un niño y una mujer adulta.

¿Qué ocurrió con el niño tras el vuelco?

El niño sufrió heridas de extrema gravedad y fue asistido en el lugar con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Pese a los esfuerzos del personal de emergencia, falleció minutos después.

¿Cuál es el estado de salud de la mujer?

La mujer debió ser rescatada del interior del vehículo y se encontraba inconsciente al momento de la asistencia. Fuentes confiables indicaron que su estado es grave.

¿Cómo afectó el operativo al tránsito en la Ruta 7?

Debido al despliegue de los equipos de rescate y seguridad, el tránsito pesado fue suspendido de manera momentánea en la zona del accidente.

