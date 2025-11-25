Las autoridades chilenas señalan que la intensa niebla de la madrugada habría provocado el gravísimo accidente que dejó tres adultos fallecidos —dos mendocinos y un conductor local— y dos niños heridos, trasladados al hospital San Camilo. El Consulado argentino asiste a la familia mientras avanza la investigación.

Un trágico accidente ocurrido a las 6.30 de este martes en Chile dejó un saldo de tres adultos fallecidos y dos niños gravemente heridos. Las autoridades informaron que una densa niebla redujo drásticamente la visibilidad en la zona y pudo ser un factor determinante en el choque. Los dos menores, que viajaban en el asiento trasero del Fiat Cronos argentino, fueron derivados de urgencia al hospital San Camilo, en Los Andes.

¿Qué se sabe sobre las causas del accidente en Chile?

Las autoridades chilenas señalaron que desde la madrugada reinaba una niebla muy espesa que complicaba la visión en la ruta. El delegado presidencial Daniel Muñoz explicó que la bruma fue especialmente intensa a primera hora de la mañana, lo que podría haber provocado el impacto. La investigación continúa para determinar la mecánica del siniestro.

¿Quiénes son las víctimas del choque?

El accidente dejó tres víctimas fatales: el conductor chileno y dos adultos mendocinos que murieron en el lugar, según confirmó el personal médico que trabajó en la zona del hecho. La identidad de las personas fallecidas aún no fue difundida oficialmente.

¿En qué estado se encuentran los niños heridos?

Los dos menores que viajaban en el vehículo argentino quedaron internados con varias heridas. Fueron trasladados al hospital San Camilo, en San Felipe, donde permanecen bajo atención médica. Se espera un parte oficial sobre su evolución.

¿Qué asistencia recibe la familia argentina tras el accidente?

Daniel Muñoz informó que el gobierno chileno ya se encuentra en contacto con el Consulado argentino para brindar apoyo a la familia mendocina afectada. Las autoridades coordinarán acompañamiento y gestiones mientras avanza la investigación.