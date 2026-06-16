Mendoza Propone

El intendente de la Ciudad de Mendoza alcanzó el tercer puesto en el Ranking Federal de Intendentes de junio elaborado por CB Consultora. Con un 57,7% de imagen positiva, se consolidó como el jefe comunal mejor valorado de la provincia y uno de los más destacados del país.

Ulpiano Suarez volvió a ubicarse entre los dirigentes municipales con mejor imagen de Argentina. El intendente de la Ciudad de Mendoza alcanzó el tercer puesto en el Ranking Federal de Intendentes correspondiente a junio de 2026, elaborado por CB Consultora Opinión Pública, con una imagen positiva del 57,7%.

El relevamiento, realizado entre el 1 y el 4 de junio sobre una muestra de 575 vecinos de la capital mendocina, ratificó el respaldo ciudadano hacia la gestión municipal. Según los resultados, el 31,4% de los encuestados calificó la imagen del jefe comunal como “muy buena”, mientras que el 26,3% la consideró “buena”.

Con estos números, Ulpiano Suarez no solo se posicionó entre los tres intendentes con mejor valoración del país, sino que además se consolidó como el dirigente municipal con mayor imagen positiva de Mendoza.

¿Qué refleja el resultado obtenido por Ulpiano Suarez?

El ranking nacional elaborado por CB Consultora mide mensualmente la percepción ciudadana sobre los principales intendentes de Argentina. En esta edición, los resultados mostraron un fuerte respaldo a la gestión que encabeza Ulpiano Suarez en la Ciudad de Mendoza.

La evaluación positiva se vincula con una administración que ha puesto el foco en la modernización del Estado municipal, la mejora de los servicios públicos, la recuperación de espacios urbanos y el impulso de iniciativas vinculadas a la innovación y el desarrollo sostenible.

Además, la gestión capitalina ha promovido políticas orientadas a facilitar trámites digitales, fortalecer la seguridad ciudadana, incentivar inversiones privadas y generar herramientas para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

¿Cuáles son los ejes de la gestión de la Ciudad de Mendoza?

Desde el inicio de su mandato, Ulpiano Suarez impulsó una estrategia basada en el desarrollo urbano sostenible, la innovación tecnológica y la inclusión social.

La Ciudad de Mendoza se convirtió en los últimos años en un referente de transformación urbana, con proyectos destinados a modernizar la infraestructura, fomentar la movilidad sustentable y optimizar la prestación de servicios municipales.

A esto se suma una política de gobierno abierto y transparencia que busca fortalecer la participación ciudadana y acercar la gestión a los vecinos mediante herramientas digitales y espacios de diálogo permanente.

¿Por qué mantiene altos niveles de aprobación?

Uno de los aspectos destacados por distintos análisis de opinión pública es la cercanía que el intendente mantiene con los vecinos. Las recorridas barriales, las reuniones con instituciones intermedias y el contacto directo con comerciantes y organizaciones sociales forman parte de una estrategia de gestión territorial que le permite mantener una presencia constante en la comunidad.

Esa combinación entre cercanía, ejecución de obras y modernización de servicios aparece como uno de los factores que explican los elevados niveles de aprobación registrados en las encuestas.

El resultado de junio vuelve a ubicar a Ulpiano Suarez entre los dirigentes municipales más valorados del país y refuerza el posicionamiento de la Ciudad de Mendoza como una de las administraciones locales con mejor percepción ciudadana a nivel nacional.