Más de 300 intendentes de la UCR respaldaron a Ulpiano Suarez y plantearon una alternativa con orden e inclusión

El Encuentro Nacional de Intendentes Radicales reunió en Santa Fe a más de 300 jefes comunales y cinco gobernadores de la UCR. Ulpiano Suarez encabezó la jornada y llamó a consolidar al radicalismo como alternativa de gobierno con equilibrio fiscal, desarrollo productivo e inclusión social.

El radicalismo reunió en Santa Fe a más de 300 intendentes y presidentes comunales de todo el país, junto a cinco gobernadores, en una jornada que dejó definiciones políticas de cara al escenario nacional. El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, presidió el Encuentro Nacional de Intendentes Radicales y aseguró que la UCR debe consolidarse como una alternativa de gobierno “con orden macroeconómico, pero con la gente adentro”.

La actividad fue organizada por el Comité Nacional de la UCR y el Foro Nacional de Intendentes Radicales, y contó con la presencia de los gobernadores Alfredo Cornejo, Maximiliano Pullaro, Carlos Sadir, Gustavo Valdés y Leandro Zdero, quienes expusieron sobre el contexto nacional y los desafíos de gestión en sus provincias.

¿Qué dejó el Encuentro Nacional de Intendentes Radicales?

El encuentro fortaleció el trabajo en red entre municipios y provincias gobernadas por la UCR y dejó un mensaje político claro: el radicalismo busca posicionarse como alternativa competitiva en el escenario nacional.

En su discurso de apertura, Ulpiano Suarez remarcó la vigencia histórica del partido. “En estos 135 años de historia muchos han querido enterrar al radicalismo. El mensaje es que está vivo”, sostuvo, al destacar que la fuerza política cuenta con 500 intendentes y cinco gobernadores que gestionan en distintos puntos del país.

El jefe comunal mendocino subrayó que la fortaleza del espacio no se define únicamente en la dirigencia, sino en la cantidad de argentinos que viven en provincias y municipios administrados por la UCR. Según expresó, más de diez millones de personas residen en distritos gobernados por el radicalismo.

¿Cuál fue el mensaje de Ulpiano Suarez sobre el modelo de gestión?

Suarez puso el eje en la gestión como carta de presentación del radicalismo. Aseguró que el partido cree en la política “como herramienta de transformación” y que esa convicción se refleja en administraciones con eficiencia, orden y transparencia fiscal.

“Creemos en el orden económico, pero con la gente adentro”, afirmó, al marcar una diferencia conceptual respecto de los debates actuales sobre ajuste y equilibrio macroeconómico.

En ese sentido, recordó la situación de Mendoza en 2015 y destacó el proceso de ordenamiento fiscal iniciado bajo el liderazgo de Alfredo Cornejo. Señaló que la provincia logró equilibrio en las cuentas públicas, inversión en obra pública y mejoras en áreas clave como educación, salud, seguridad y justicia.

Para Suarez, ese recorrido demuestra que el radicalismo viene aplicando políticas de orden fiscal desde hace una década, mucho antes de que el tema se instalara como eje central del debate nacional.

¿Qué posición fijó la UCR frente al contexto económico nacional?

Uno de los puntos centrales del encuentro fue el análisis del escenario económico. El intendente mendocino sostuvo que la estabilidad macroeconómica es necesaria, pero insuficiente para resolver los problemas estructurales del país.

“Es necesario controlar la inflación y tener una economía ordenada, pero eso es condición necesaria y no suficiente”, planteó. En ese marco, advirtió sobre el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y el crecimiento de la informalidad laboral.

La propuesta radical, según explicó, debe construirse sobre una base de orden fiscal, pero con desarrollo productivo y reactivación de las economías regionales. Mencionó la importancia del campo, la industria, la minería, el turismo y el comercio como motores de empleo y crecimiento.

¿Qué otros temas se abordaron durante la jornada?

Además de las definiciones políticas, el encuentro incluyó paneles técnicos orientados a fortalecer la gestión municipal.

Entre las exposiciones destacadas estuvo la de Gustavo Grobocopatel, quien disertó sobre comunicación en el mundo actual y el rol de la política local. También participó el economista Santiago Bulat, con la conferencia titulada “Descifrando la economía 2026”.

Asimismo, se presentaron iniciativas vinculadas a la Oficina Especializada en Violencia de Género de la UCR y se desarrolló el panel “La Universidad y los gobiernos locales. Herramientas para la gestión”, con la participación de rectores de universidades nacionales.

El cierre dejó una consigna clara: consolidar una alternativa política que combine equilibrio macroeconómico, transparencia e impulso al desarrollo productivo con inclusión social. “Vamos a gobernar Argentina con orden, con honestidad y con la gente adentro”, enfatizó Ulpiano Suarez, marcando el desafío que el radicalismo se propone de cara al futuro.