Ulpiano Suarez recorrió la obra del bar Astor Club, una nueva apuesta gastronómica y cultural

El intendente de la Ciudad de Mendoza visitó el avance de obra del bar Astor Club, un ambicioso proyecto que abrirá en avenida Sarmiento y combinará gastronomía, vinos y tango, con proyección nacional e internacional.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, recorrió este lunes la obra en construcción del bar Astor Club, una apuesta gastronómica y cultural de gran escala que se desarrolla en avenida Sarmiento 756, en pleno centro de la capital mendocina. La iniciativa está encabezada por el sommelier y empresario Aldo Graziani y busca posicionarse como una propuesta de nivel internacional.

¿Dónde se ubica y cómo será el bar Astor Club?

El emprendimiento se emplaza en un edificio de cinco plantas, de las cuales el subsuelo, la planta baja y el primer piso estarán destinados al proyecto gastronómico, mientras que los dos niveles superiores corresponderán al Hotel Diplomatic. La obra contempla una superficie cubierta total de 1.248,48 m² y está a cargo del Grupo Liendo S.A., con proyecto del ingeniero Héctor Peñaloza.

El bar se ubica sobre avenida Sarmiento, arteria que este domingo 18 de enero será reabierta tras las obras de remodelación realizadas en la zona.

¿Qué destacó Ulpiano Suarez durante la recorrida?

Durante la visita, el jefe comunal remarcó la importancia de las inversiones privadas para el desarrollo económico y turístico de la Ciudad. “Estas tres cuadras de Sarmiento son el eje gastronómico más lindo y más importante de Argentina. Ahora llega una propuesta única en la provincia y en la región, que fortalece el posicionamiento de Mendoza”, expresó Suarez.

Además, señaló que el proyecto integrará tango, vinos mendocinos de excelencia y gastronomía de primer nivel en un espacio “que quedará espectacular”.

¿Qué propuesta ofrecerá Astor Club?

Astor Club estará enfocado en vinos, coctelería y gastronomía ligera, con una fuerte apuesta al espectáculo en vivo. Uno de sus principales atractivos será un club de tango ubicado en el subsuelo, diseñado desde cero, con escenario propio, músicos y bailarines.

La propuesta incluirá una cena show con capacidad para 140 personas, un sector VIP y espacios que permitirán albergar simultáneamente a más de 350 personas entre la planta baja y el primer piso.

¿Qué otros espacios incluirá el proyecto?

El bar contará con una cava con capacidad para más de 7 mil botellas, salas privadas y un concepto integral que combinará gastronomía, música y cultura. Además, se estima que generará 60 puestos de trabajo directos y unos 20 indirectos, consolidando a la avenida Sarmiento como uno de los principales polos gastronómicos del país.

¿Qué dijo Aldo Graziani sobre la iniciativa?

El impulsor del proyecto explicó que Astor Club será “un concepto de club” que integrará bar, restaurante, salón privado y tango club con show todas las noches. “Es una oportunidad de devolverle a la Ciudad y a la provincia todo lo que me dio en estos 30 años de trabajo en la industria del vino”, afirmó.

¿Cuándo está prevista la apertura de Astor Club?

La apertura del bar Astor Club está prevista de manera tentativa para febrero de 2026. La propuesta estará orientada tanto al público local como a turistas nacionales e internacionales, reforzando el perfil de Mendoza como destino gastronómico, cultural y turístico de excelencia.