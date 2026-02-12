Ulpiano Suarez respaldó a Cornejo tras la denuncia por la viralización de un video

El intendente de la Ciudad de Mendoza defendió al gobernador Alfredo Cornejo luego de que denunciara en la Justicia la difusión de un video que calificó como una “fake news”. Apuntó contra el uso malicioso de la tecnología y habló de un ataque a la institucionalidad.

Luego de que el gobernador Alfredo Cornejo anunciara que recurrió a la Justicia de Mendoza por la viralización de un video que lo muestra en una reunión privada junto a una mujer, el intendente Ulpiano Suarez salió públicamente a respaldarlo y cuestionó con dureza la difusión de las imágenes.

¿Qué dijo Ulpiano Suarez sobre el video de Cornejo?

A través de sus redes sociales, el jefe comunal de la Ciudad de Mendoza criticó la polémica difusión y sostuvo: “Debe caer todo el peso de la ley sobre aquellos que usan la mentira, la manipulación y el agravio para atacar la embestidura y el honor del gobernador, atentando al mismo tiempo contra la institucionalidad de Mendoza”.

Suarez reposteó además el mensaje que Cornejo publicó en su cuenta de X, en el que el mandatario explicó su versión de los hechos.

¿Qué denunció Alfredo Cornejo?

El gobernador aseguró que el material difundido forma parte de una “difamación basada en una fake news que busca instalar un hecho que nunca ocurrió”.

Frente a los rumores que indicaban que el encuentro habría tenido lugar en París, Cornejo desmintió esa versión y aclaró: “El video en cuestión fue grabado en Mendoza, en un espacio abierto y habilitado. No fue en París, como maliciosamente se intenta hacer creer. Es una mentira deliberada”.

Además, confirmó que decidió recurrir a la Justicia para que se investigue la viralización del contenido.

¿Qué planteó Suarez sobre el uso de la tecnología?

El intendente consideró que los “comportamientos que implican un uso malicioso de la tecnología, y que deben investigarse, no son compatibles con la identidad de una provincia fundada en los valores del esfuerzo, el trabajo y la verdad”.

En ese marco, enmarcó la situación como un ataque no solo personal, sino también institucional.