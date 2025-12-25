Noticias Mendoza

Mendoza
Viral en redes sociales

Un auto con luces navideñas sorprendió a los mendocinos en el Parque San Martín

Un particular vehículo decorado con luces de colores fue visto circulando de noche por el Parque General San Martín. El video se viralizó en TikTok y generó cientos de comentarios.

La creatividad mendocina volvió a llamar la atención en redes sociales luego de que un usuario de TikTok registrara un insólito vehículo navideño circulando por el Parque General San Martín, una postal nocturna que rápidamente se volvió viral por su originalidad.

¿Dónde fue visto el vehículo navideño?

La escena ocurrió en el Parque General San Martín, cuando ya era de noche y varios mendocinos aprovechaban el clima más fresco para hacer ejercicio o pasear. En ese contexto, un auto cubierto completamente de luces apareció circulando por una de las calles internas del parque.

¿Cómo era el auto que llamó la atención?

El vehículo estaba decorado con luces de distintos colores que lo cubrían casi por completo, lo que lo hizo destacar en medio de la oscuridad. Muchos lo bautizaron como el auto con más espíritu navideño de Mendoza.

¿Qué reacción generó el video en redes sociales?

El video se viralizó rápidamente en TikTok y acumuló cientos de comentarios. Entre los mensajes más repetidos se leía: “Ese auto tiene más luces que mi arbolito”, mientras que otros usuarios ironizaban con frases como “No es la nave, es el piloto”.

¿Por qué se volvió una postal típica de fin de año?

La imagen recordó a muchos una escena de película y reforzó la idea de que, a la hora de transportarse, algunos mendocinos apelan a la inventiva y al humor para celebrar las fiestas, incluso en la vía pública.

