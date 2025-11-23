Un hombre de 37 años falleció y dos mujeres sufrieron lesiones tras ser embestidos esta madrugada en la ruta 142. El conductor involucrado se dio a la fuga y es intensamente buscado.

Un trágico siniestro vial se registró en las primeras horas de este domingo en la ruta 142, en Lavalle, donde tres ciclistas fueron atropellados. Uno de ellos, identificado como Alexis Morales, de 37 años, murió en el lugar. Las dos mujeres que lo acompañaban —su pareja y su hermana— fueron trasladadas a un hospital de San Juan con politraumatismos y se encuentran fuera de peligro.

¿Quién era la víctima y quiénes lo acompañaban?

La Policía de Mendoza informó que la víctima fatal es Alexis Morales. Junto a él circulaban en bicicleta su pareja, Nadia F. (32), y su hermana, Johana M. (35). Ambas resultaron lesionadas y fueron derivadas al hospital Rawson, en San Juan, por ser el centro asistencial más cercano.

Cómo ocurrió el siniestro en la ruta 142

De acuerdo con el reporte policial, el hecho fue notificado inicialmente por efectivos de la Policía de San Juan, quienes advirtieron sobre la presencia de tres ciclistas embestidos en la ruta 142, a unos 3 kilómetros del Destacamento El Puerto. Personal policial y del SEC constató el fallecimiento de Morales al llegar al lugar.

¿Quién sería el responsable del atropello?

Las primeras averiguaciones indican que los ciclistas habrían sido impactados por un camión. El conductor no se detuvo y se dio a la fuga tras el hecho. Hasta el momento no hay mayores precisiones sobre su identidad ni sobre el vehículo involucrado.

Quién investiga el caso

La Oficina Fiscal de Lavalle quedó a cargo de las actuaciones para esclarecer el siniestro y determinar responsabilidades.